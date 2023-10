Festival de San Sebastian: la réalisatrice Jaione Camborda consacrée

La réalisatrice espagnole Jaione Camborda a reçu la "Concha de Oro" (la coquille d'or), le prix le plus prestigieux du festival de San Sebastian, le 30 septembre 2023

Avec son dernier film "O corno", la réalisatrice espagnole Jaione Camborda a remporté samedi la "Concha de Oro" (la coquille d'or), le prix le plus prestigieux du festival de San Sebastian, au pays basque.

Deuxième long métrage de la réalisatrice, "O corno" raconte l'histoire d'une récolteuse de coquillages qui vit dans une ville côtière de Galice dans les années 1970 et aide les femmes à accoucher, mais aussi à interrompre leur grossesse.

"C'est très spécial pour moi de recevoir ce prix ici, dans cette ville qui m'a vu grandir", a réagi la réalisatrice.

Le film "Puan" des Argentins Maria Alché et Benjamin Naishtat a remporté quant à lui les prix du meilleur scénario et du meilleur acteur, pour l'acteur argentin Marcelo Subiotto, ex aequo avec le Japonais Tatsuya Fuji.

La Coquille d'Argent de la meilleure réalisation est revenue aux Taïwanais Tzu-Hui Peng et Ping-Wen Wang, pour "Chun Xing".

Parmi les stars venues à San Sebastian se trouvaient Juliette Binoche, Jessica Chastain ou encore Madds Mikelsen.

Le festival a aussi rendu hommage à l'acteur espagnol Javier Bardem.

"Le Garçon et le Héron", dernier film d'animation du célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki a été présenté pour la première fois en Europe, en ouverture.