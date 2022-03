Festival du livre de Paris: les grands éditeurs reviennent

De grands éditeurs français qui avaient fini par déserter le Salon du livre de Paris sont de retour pour le premier Festival du livre de Paris, du 22 au 24 avril, ont annoncé mardi les organisateurs.

Le Salon du livre, à Paris Expo Porte de Versailles, avait été annulé en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Ces deux annulations auront eu raison du format, déjà compromis par la défection de maisons d'édition qui ne voyaient plus leur intérêt à venir, d'abord celles du numéro un en France, Hachette Livre (Grasset, Calmann-Lévy, Fayard, etc.), depuis 2015, puis celles de Madrigall (Gallimard, Flammarion, POL, etc.) depuis 2019.

Lors d'une conférence de presse, le Festival a annoncé la présence de maisons de Hachette et de ses rivaux Editis (Plon, Robert Laffont, Presses de la Cité, etc...), Madrigall, Média-Participations (Seuil, Dargaud, Dupuis, etc...), Actes Sud ou encore Albin Michel.

"Un festival tant espéré, après deux ans sans Salon du livre" et "près de 40 ans après la première édition du Salon du livre" en 1981, a commenté le président du Syndicat national de l'édition, Vincent Montagne.

L'événement aura lieu au Grand Palais éphémère, sur le Champ-de-Mars. "L'espace contraint ne nous permet pas d'exposer tous les livres. Mais tous les genres, tous les imaginaires ont leur place", a souligné le dirigeant de l'organisation du secteur.

Les organisateurs prévoient de "déployer 300.000 ouvrages" avec 50.000 titres différents, a précisé le directeur général du Festival, Jean-Baptiste Passé. "Ce festival est gratuit" pour promouvoir "l'accès le plus large à la lecture", a-t-il ajouté.

Il faudra réserver un billet en ligne, la jauge étant limitée à 5.500 visiteurs.

M. Montagne a appelé les éditeurs des régions, qui ont renoncé à venir faute d'accord financier, à être présents en 2023. "Vous qui avez fait le choix de ne pas venir, soyez à nos côtés l'an prochain". La région Ile-de-France subventionne, en revanche, la manifestation, de même que la Ville de Paris.

L'Inde, qui fête le 75e anniversaire de son indépendance, est le pays invité de cette première édition du Festival. Une trentaine d'écrivains indiens, qui écrivent dans onze langues différentes, feront le déplacement, a précisé l'ambassadeur indien à Paris, Jawed Ashraf.