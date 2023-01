Festival international de la BD à Angoulème: le prix du courage pour la Russe Victoria Lomasko

La dessinatrice russe en exil Victoria Lomasko a remporté samedi le prix du courage artistique, décerné chaque année en marge du Festival international de la bande dessinée qui se tient du 26 au 29 janvier à Angoulême (sud-ouest de la France).

Cette autrice de BD de 44 ans est connue pour sa vision critique de la société et du pouvoir en Russie et dans d'autres anciennes républiques soviétiques, exposée dans des reportages publiés par plusieurs médias étrangers.

Elle publie en français en février "La Dernière Artiste soviétique", bande dessinée qui fait état des vestiges totalitaires qui subsistent de l'URSS, 30 ans après son éclatement.

Victoria Lomasko a quitté la Russie en mars 2022, juste après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Elle vit aujourd'hui en Allemagne, a indiqué le jury du prix dans un communiqué.

Le prix a été crée en 2016 par les promoteurs du "Off of Off" d'Angoulême, sous le nom de "prix couilles au cul pour le courage artistique", afin de récompenser un auteur défiant la censure.

Il a récompensé des auteurs venus de Tunisie, Turquie, d'Iran, de Guinée-équatoriale, d'Algérie et du Maroc.