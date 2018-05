Festival SÃ©ries Mania: le Grand Prix attribuÃ© Ã  "On the Spectrum"

Le Grand Prix du festival Séries Mania, qui se déroulait pour la première fois à Lille, a été décerné samedi soir à la série israélienne "On the Spectrum" par le jury présidé par Chris Brancato, cocréateur de "Narcos".

Créée par Dana Idisis et Yuval Shafferman, "On the Spectrum" décrit la vie de trois jeunes adultes autistes qui vivent en colocation et tentent de trouver leur équilibre malgré les tracas du quotidien.

Au total, dix séries internationales étaient en compétition et présentées en avant-première mondiale depuis le 27 avril.

Les prix d'interprétation féminine et masculine sont revenus respectivement à l'actrice russe Anna Mikhalkova pour son rôle dans la série "An Ordinary Woman", et Tommaso Ragno pour sa prestation dans "Il Miracolo".

Cette série italienne, créée par Niccolò Ammaniti, a également été primée, lauréate du prix spécial du jury composé de la créatrice et productrice israélienne Maria Feldman ("False Flag"), du comédien français Clovis Cornillac ("Chefs"), de la comédienne allemande Maria Schrader ("Deutschland 83") et du romancier Pierre Lemaitre (Prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut").

Dans la compétition française, "Ad Vitam", créée par Thomas Cailley et Sébastien Mounier, a été élue meilleure série par le jury de la presse internationale.

Le prix du public a été attribué à "The Marvelous Mrs Maisel".

Pendant toute la durée du festival, le public et les professionnels ont pu assister en première mondiale à la projection de deux épisodes de chaque série de la compétition internationale en présence de leurs équipes.

Ce 9e festival Séries Mania, le premier à Lille après huit éditions à Paris, s'achevait samedi soir avec la cérémonie de remise des prix dans la salle du Nouveau Siècle, puis avec de la projection de la série allemande "Babylon Berlin", en première française.