Fiction télé: Tétra Média Studio devient le 1er producteur en volume

Après deux ans en tête du classement annuel du magazine spécialisé Ecran Total, Mediawan se fait doubler cette année d'une courte tête par Tetra Média Studio, qui devient le premier producteur audiovisuel en volume dans un contexte de fortes réductions des tournages à cause du Covid.

Tetra Media Studio ("Balthazar", "Profilage", "Irresponsable") qui n'était que 5e l'année dernière, se hisse à la première place en cumulant plus de 46 heures de fiction diffusées sur la saison, devançant Mediawan de moins d'une heure, souligne le magazine dans son édition à paraître mercredi.

Mediawan, société de production audiovisuelle lancée fin 2015 par le trio Capton - Niel - Pigasse ("Les Bracelets rouges", "Les rivières pourpres"...) n'a diffusé cette saison qu'un peu plus de 45 heures de fiction contre plus de 116 la saison dernière.

Si les annulations et les reports de tournage liés à la crise sanitaire expliquent cette chute, le magazine note que Mediawan "perd tout de même un certain nombre de fictions et de séries qui ont participé à son triomphe de l'an dernier : +Papa ou Maman+, +Noces rouges+, +Alice Nevers+, +Section de recherches+, +Zone blanche+, +Infidèle+".

En outre, "Tetra Média Studio aura bénéficié d'un calendrier favorable puisque sa série +La Garçonne+ a vu ses deux premiers épisodes être diffusés le lundi 31 août dernier. Ils intègrent ainsi de justesse notre classement qui comptabilise les productions inédites diffusées entre le 1er septembre 2019 et le... 31 août 2020", relève Ecran Total.

Après avoir atteint la seconde place en 2019 avec plus de 59 heures, Lagardère Studios pointe désormais en troisième position en cumulant 42h52 de diffusion, avec des productions comme "Joséphine ange gardien", "The Eddy", "Caïn" ou "Il a déjà tes yeux".