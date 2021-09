Fictions télé: Mediawan redevient premier producteur en volume en 2020-2021

Mediawan, la société de production audiovisuelle lancée fin 2015 par le trio Capton-Niel-Pigasse, redevient en 2020-2021 le premier producteur audiovisuel en volume, après avoir cédé sa place l'an dernier, selon le classement annuel du magazine spécialisé Ecran Total.

Avec plus de 110 heures de fiction diffusées sur cette saison, Mediawan "retrouve un volume de production exceptionnel", porté par la forte activité de ses nombreuses sociétés, relève le magazine dans son édition à paraître mercredi.

Cette première position "valide la stratégie déployée depuis sa création" par Mediawan, a commenté Thomas Anargyros, président de Mediawan Studio France, qui salue "la grande créativité" de ses partenaires.

Parmi les sociétés de production dans la constellation de Mediawan: en tête, DEMD Productions ("Tandem", "La faute à Rousseau", "Joséphine ange gardien"), Storia Télévision ("Luther"), Mon Voisin Productions ("Dix pour cent" saison 4, "3615 Monique") ou encore Septembre Productions, co-productrice de "HPI", plus gros succès télévisuel en France depuis 2005.

Newen, filiale du groupe TF1, occupe la deuxième marche du podium en cumulant 36 heures 40 de fictions diffusées. Celle-ci "bénéficie particulièrement des productions de Capa Drama ("Grand Hôtel", "Un homme ordinaire") et de Barjac ("Nina", "Cassandre")", analyse Ecran Total.

Avec plus de 31 heures de diffusion, JLA Productions ("Commissaire Magellan", "Camping Paradis" et "Astrid et Raphaëlle") se place troisième du classement.

Enfin, Tetra Média Studio ("La Garçonne", "Balthazar"), qui avait ravi la première place l'an dernier à Mediawan, retombe à la sixième place avec 20H34 de diffusion, pénalisée par l'évolution de la méthodologie de comptabilisation des heures de diffusion appliqué par Ecran Total, explique le magazine.

Autres poids lourds du secteur, Federation Entertainment et Banijay occupent les quatrième et cinquième rangs du classement avec respectivement 27H18 et 24H40 de fictions diffusées cette saison.

cgu/fmp/bow

Mediawan

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1