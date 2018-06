Finalement, l'album commun de Jay-Z et Beyoncé sort sur toutes les plateformes

Jay-Z et Beyoncé ont finalement mis lundi leur récent album commun sur toutes les plateformes de streaming, y compris le géant Spotify, mettant ainsi fin à l'exclusivité offerte à Tidal, le service de musique en ligne de Jay-Z.

Le couple le plus célèbre du monde de la musique a sorti samedi à la surprise générale l'album "Everything is Love", où les deux artistes reviennent sur leur relation amoureuse, qui inspire une grande partie de leur musique depuis plusieurs années maintenant.

Depuis que Jay-Z a lancé Tidal en 2015, les deux artistes cherchent à faire gagner de nouveaux abonnés à leur plateforme de streaming. "Lemonade", album de Beyoncé sorti en 2016, et "4:44" (Jay-Z, 2017) ne sont ainsi pas dans le catalogue du géant du secteur, Spotify, même s'ils sont disponibles en version physique ou en téléchargement sur iTunes.

La mise à disposition de "Everything is Love" sur toutes les autres plateformes ressemble à un aveu d'échec pour Tidal, qui est encore bien loin de concurrencer Spotify. Les deux artistes n'ont pas encore commenté cette décision.

Plus de la moitié des revenus du secteur de la musique sont maintenant issus du streaming.

Spotify a annoncé le mois dernier avoir 75 millions d'abonnés payants, en plus de 99 millions d'utilisateurs mensuels de la version payante. Apple, son principal concurrent, compte 38 millions d'abonnés.

En 2016, Tidal faisait état de trois millions d'abonnés.