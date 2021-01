Finkielkraut, "jeté en pâture", promet "d'attaquer" LCI

Le philosophe Alain Finkielkraut, congédié mardi par LCI qui en avait fait un de ses chroniqueurs, a promis mercredi "d'attaquer" la chaîne, car selon lui "ils trafiquent (ses) propos" sur l'affaire Olivier Duhamel.

Alain Finkielkraut "mettra tout en oeuvre pour obtenir justice et faire reconnaître le préjudice moral extrême qu'il subit", a-t-il écrit dans un communiqué.

"Je veux aller en justice. Et je suis d'autant plus déterminé à le faire que LCI a retiré l'émission de son site internet, ce qui empêche tout le monde de se faire une idée précise de ce que j'y ai dit. Je suis jeté en pâture", a déclaré le philosophe, interrogé par l'AFP.

"J'ai pris la décision d'attaquer quand j'ai vu que cette émission n'était plus visible. Eux-mêmes, LCI, ils trafiquent mes propos en envoyant un passage décontextualisé" sur Twitter, a-t-il ajouté.

LCI reproche à M. Finkielkraut d'avoir, dans l'émission 24h Pujadas de lundi, dépassé les limites du "débat d'idées, argumenté et respectueux".

Dans l'affaire de viol présumé dont est accusé le politologue Olivier Duhamel sur son beau-fils, "on n'a pas les éléments, et quand on essaie de le faire, c'est-à-dire on dit: mais y a-t-il eu consentement, à quel âge ça a commencé, y a-t-il eu consentement, y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus", y déclarait M. Finkielkraut.

Ce dernier a déclaré que son raisonnement était incompris.

"L'inceste et la pédophilie le révoltent et il a condamné avec la plus extrême fermeté dès le début de l'émission les faits reprochés à Olivier Duhamel", lit-on dans le communiqué transmis par son entourage.

"Dans l'affaire Duhamel je ne présume pas qu'il y ait ce consentement, je n'en sais rien", a expliqué M. Finkielkraut à l'AFP mercredi, ajoutant: "Olivier Duhamel a vraiment eu tort, il n'y a aucun doute là-dessus".

Interrogée par l'AFP, la chaîne s'est refusée à tout commentaire.