First Man, film "superbe" et "très fidèle" selon les astronautes et scientifiques

"Superbe", "très fidèle" et "bouleversant" : astronautes et scientifiques ont ovationné le "First Man" de Damien Chazelle, biopic sur Neil Armstrong qui sort en salles mercredi, même s'ils concèdent que le trait est parfois "forcé" concernant la réalité scientifique.

"En tant qu'astronaute et spectateur, j'ai beaucoup aimé +First Man+ parce qu'il reflète bien les faits historiques et la personnalité d'Armstrong", a déclaré le spationaute Jean-François Clervoy, en sortant de l'avant-première du film à Toulouse, fief de l'aérospatiale.

Présenté au Festival de Venise, le film retrace l'histoire du premier homme à avoir marché sur la Lune et suit Neil Armstrong, campé par Ryan Gosling, du décès de sa fille à l'expédition qui l'a consacré huit ans plus tard, le 21 juillet 1969.

M. Clervoy raconte que le film a réveillé en lui de nombreux souvenirs qu'il gardait de ses trois expéditions avec la Nasa : "J'y ai reconnu des sites où j'ai travaillé. La salle dans laquelle on les équipe de scaphandres, c'est celle où j'ai été équipé avant de monter dans la navette spatiale !".

La caméra de Damien Chazelle, alternant les scènes consacrées aux entraînements physiques et psychologiques des membres de l'expédition avec des passages dédiés à leur vie intime, "rend bien ce que peut ressentir un astronaute", estime le spationaute de l'ESA (Agence spatiale européenne).

Il en va de même de "la plus grande des sensations qu'un astronaute peut avoir lors d'un vol dans l'espace : la vue sur la Terre". "C'est bouleversant", explique-t-il, "et c'est très bien rendu dès les premières minutes du film !".

"Damien Chazelle nous livre une vision de l'astronaute et du scientifique absolument superbe", valide l'astrophysicien Sylvestre Maurice, qui juge le film "très fidèle et très historique".

Même si ce spécialiste de l'exploration du système solaire - et de Mars en particulier - souligne, dans un sourire, que "l'accent n'est pas donné au scientifique".

- "Trait forcé" sur le scientifique -

"La surface de la Lune, par exemple, manque de poussière et de pas mal d'autres petites choses", détaille-t-il à l'AFP, rappelant qu'en remontant dans le vaisseau, les véritables astronautes étaient "couverts de poussières".

Avec son collègue Serge Gracieux, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace qui accueillait l'avant-première, ils tombent d'accord sur le fait que le réalisateur "force parfois le trait sur tout ce qui est spatial".

"La difficulté de l'alunissage, le raté avec Gemini 8... Le trait est forcé, ça ne se passe pas ainsi dans la réalité", explique M. Gracieux, auteur de "La conquête spatiale".

"C'est sûr que lors du problème avec Gemini 8, ils ne tournaient pas comme des malades comme dans le film", confirme l'astrophysicien de l'IRAP (Institut de recherche en astrophysique et planétologie). "En vérité, ils allaient à peu près à un tour par seconde, ce qui, en termes d'aéronautique, est déjà une folie, mais qui, dans un film, ne rend pas forcément bien visuellement".

Des petites inexactitudes, il y en a d'autres, comme la vitesse à laquelle est soumise le personnage campé par Ryan Gosling lors d'une scène d'entraînement mémorable - "en réalité, ce n'est pas aussi violent que ça".

Ou bien le timing de leurs premiers pas sur la Lune, rendus avec des scènes très contemplatives alors que "les véritables astronautes n'ont pas eu une minute pour respirer", entre les photos à prendre et les échantillons à prélever.

Mais "la vérité scientifique, ce n'est pas un but en soi, là on n'est pas devant un reportage", insiste en revanche Serge Gracieux. "C'est un film qui raconte la vie d'Armstrong et ce qui en fait la saveur, c'est la psychologie, l'histoire".

Bien d'accord, l'astrophysicien spécialiste de Mars classe "First Man" dans la "belle série de films réussis" sur les voyages spatiaux, avec "Apollo 13" (1995, Ron Howard) et "Seul sur Mars" de Ridley Scott (2015).

"Ils ont tous beaucoup de vrai et un petit peu de faux. Ce qui permet au film d'exister. Sinon, on se ferait chier !".