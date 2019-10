Flore Vesco lauréate du prix Vendredi de littérature ado

La romancière Flore Vesco a reçu lundi le prix Vendredi, parfois qualifié de "Goncourt de la littérature jeunesse", pour "L'estrange malaventure de Mirella" (L'École des loisirs), une histoire inspirée du conte des frères Grimm, "Le joueur de flûte de Hamelin".

Deux mentions spéciales ont été attribuées à Jo Witek pour "Premier arrêt avant l'avenir" (Éditions Actes Sud Junior) et Thibault Vermot pour "Fraternidad" (Éditions Sarbacane).

La lauréate faisait face à dix autres romanciers parmi lesquels Claire Castillon, Marie Pavlenko ou encore Philip Le Roy.

Créé en 2017, le Prix Vendredi récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans. Son objectif est de "mettre en valeur la richesse et la créativité de la littérature française contemporaine pour les adolescents". Il est doté d'un montant de 2.000 euros grâce au soutien de la Fondation d'Entreprise La Poste.

Flore Vesco, 38 ans, est l'auteure de trois romans: "De cape et de mots" (2015), "Louis Pasteur contre les loups-garous" (2016) et "Gustave Eiffel et les âmes de fer (2018).

Dans sa bio, écrite pour L'École des loisirs, on peut lire: "Comme pour toute héroïne, sa route fut semée d'embûches: elle a connu deux dégâts des eaux, enseigné le français à des collégiens, vécu un hiver en Slovaquie, et passé cinq fois son permis de conduire. Ayant survécu à toutes ces épreuves, elle s'est considérée suffisamment aguerrie pour écrire des romans, et en faire son métier".

La littérature jeunesse est le troisième segment en valeur de l'édition française. Selon le dernier rapport du Syndicat national de l'édition (SNE) sur les chiffres de l'édition pour la période 2018-2019, ce secteur a généré un chiffre d'affaires de 347,6 millions d'euros.