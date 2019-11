Foire AKAA à Paris : cap sur les arts africains contemporains

La 4ème édition de la foire AKAA (Also Known as Africa - Aussi Connue comme l'Afrique) se tient à Paris du 9 au 11 novembre 2019. Ce rendez-vous de l’art contemporain et du design en France donne la part belle à l’Afrique et ses diasporas. Plus de 140 d’artistes sont représentés. Ils viennent principalement du continent africain, notamment du Mali.