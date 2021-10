Foire du livre de Francfort: des auteurs boycottent un éditeur nationaliste

Plusieurs auteurs invités cette semaine à la foire du livre de Francfort ont annulé leur participation à cette manifestation internationale pour protester contre la présence d'un éditeur allemand d'extrême droite.

Ce mouvement de boycott a été lancé par l'auteure allemande et militante antiraciste Jasmina Kuhnke. Dès l'ouverture du salon, mercredi, elle avait renoncé à venir sur un stand voisinant celui de la maison d'édition "Jungeuropa".

Cette dernière se réclame du courant "nouvelle droite" et est dirigée par un activiste de la mouvance identitaire et nationaliste, Philip Stein. Ce dernier a notamment dans le passé réclamé l'expulsion d'Allemagne de Mme Kuhnke, née d'un père sénégalais et d'une mère croate.

Jungeuropa publie également des écrits d'auteurs d'extrême droite français, notamment Alain de Benoist, Pierre Drieu la Rochelle, Dominique Venner ou encore Robert Brasillach, ancien de l'Action française et fusillé pour collaborationnisme.

Mme Kuhnke a affirmé en début de semaine ne pas se sentir en sécurité à la foire de Francfort et qu'elle trouvait "intolérable" que "des nazis aient une tribune" à ce salon, principal rendez-vous international de la profession.

D'autres participants au salon lui ont emboîté le pas, comme l'actrice allemande Annabelle Mandeng, la chorégraphe et auteur britannique Nikeata Thompson et l'influenceur Riccardo Simonetti.

"Je ne peux pas et ne vais pas promouvoir mon livre dans un environnement où les femmes noires et les femmes de couleur doivent annuler leur participation à cause du danger que représente la droite extrême", a déclaré Raul Krauthausen, un militant des droits pour les personnes en situation de handicap.

En début de semaine, le directeur de la foire, Jürgen Boos, avait défendu la présence de l'éditeur controversé au nom de la liberté d'expression.

Dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP, les organisateurs ont dit "regretter profondément ces annulations". "Nous pensons qu'ils auraient envoyé un signal important en étant présent", ont-ils ajouté.

Ce n'est pas la première fois qu'une polémique liée à l'extrême droite trouble l'événement littéraire.

En 2017, des manifestants avaient protesté contre la présence du dirigeant du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne Björn Höcke, obligeant la police à intervenir.