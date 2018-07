France : "Constellations", un festival haut en couleurs à Metz

Il y a aussi plusieurs parcours artistiques qui mêlent street art et arts numériques : les oeuvres sont installées un peu partout dans la ville. Et puis l'idée, c'est aussi que les artistes se réapproprient certains batiments historiques de la ville comme la basilique Saint-Vincent : un édifice désacralisé devenu nouveau temple du street art pour l'occasion.



Avec le "parcours Pierres numérique" ou quand l'art se mêle à la technologie pour sublimer la ville : une balade artistique d'un kilomètre et demi avec 15 oeuvres au total à découvrir :



- des créations lumineuses et fantastiques dans l'entrée du Musée de la Cour d'Or



- les fresques lumineuses de Julien Nonnon : 20 personnages qui revisitent les codes vestimentaires des années 1990 et le mouvement hip hop.



Et cela permet de découvrir la ville de Metz avec un nouveau regard nouveau !