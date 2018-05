France : le Loto au service du patrimoine

Collecte de fonds

Pont de Thorame-Haute sur le Verdon (Wikipedia Commons)

Sur les volets de la maison de maître, on aperçoit encore un peu de peinture rouge. Quelques traces, qui ne font que mettre en évidence le mauvais état général de la bâtisse. A Saint-Louis, sur l'île de la Réunion, le domaine de Maison Rouge nécessite clairement une restauration.Il est pourtant classé Monument Historique depuis 2004 : c'est l'un des derniers ensembles intégraux existant sur l'île, comprenant la maison maître, ses dépendances domestiques, le parc, les bâtiments agricoles, l'argamasse (aire de séchage de café), et le village.Mais l'argent, apparemment, manquait jusqu'à ce que Stephane Bern n'intervînt.La vedette de télévision a été chargée par le président de la République française d'une "mission d'identification du patrimoine immobilier en péril" et, par chance, la Maison Rouge apparaît dans les dix-huit projets "prioritaires".Ce jeudi 31 mai, Emmanuel Macron a décidé de donner tout son lustre à cette opération de sauvegarde du patrimoine. Il sera le matin à Ferney, près de Genève, en Suisse, pour inaugurer le château de Voltaire restauré. Le soir, il accueillera à l'Elysée les amis du patrimoine pour présenter les projets prioritaires. Dix-huit lieux donc, un par région, outre-mer compris.

Il s'agit de lancer aussi la deuxième phase de l'opération : la collecte des fonds. A la recherche d'économies budgétaires, le chef de l'Etat a validé l'idée d'organiser une loterie et un jeu de grattage pour financer des travaux sur des monuments que les communes n'ont pas les moyens de sauver. Le tirage de ce Loto Patrimoine devrait avoir lieu le 14 septembre prochain. Le gouvernement en attend entre 15 et 20 millions d'euros.



A l'Elysée, Stéphane Bern, héros de la soirée, racontera comment il a mené sa mission et choisi les monuments. Il a reçu 2 000 dossiers et en a sélectionné 269. L'objectif affiché est de susciter la mobilisation autour de cette loterie.



Il faudra donc un deuxième loto, d'ores et déjà prévu en 2019 et "si le succès est au rendez-vous, cela pourra même s'étendre", espère la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Selon elle, un quart des monuments protégés sont jugés en mauvais état et 5%, soit environ 2 000, sont jugés en péril. "Sur les 44 000 monuments inscrits ou classés, 6 000 bénéficient chaque année d'opérations de restauration. Le budget consacré au patrimoine, 326 millions d'euros, a été augmenté de 5% et sanctuarisé sur le quinquennat". Un montant complété par un fonds d'aide de 15 millions d'euros pour les petites communes. "Le loto et le grattage viennent en complément", a récemment expliqué la ministre au quotidien Le Figaro.



Les 18 monuments prioritaires reflètent les différentes facettes du patrimoine : religieux, industriel, architectural, monumental. Parmi eux figurent le Fort Cigogne de Fouesnant, l'hôtel de Polignac à Condom (Gers), la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France (Martinique), la Rotonde Montabon (Sarthe) ou la villa Viardot à Bougival (Yvelines)...

18 heureux élus :



Fort Cigogne (Fouesnant, Finistère)

La maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime)

Le Château de Carneville (Carneville, Manche)

L'hôtel de Polignac (Condom, Gers)

La Rotonde ferroviaire de Montabon (Montabon, Sarthe)

La Villa Viardot (Bougival, Yvelines)

Théâtre des Bleus de Bar (Bar-le-Duc, Meuse)

Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand (Côte-d’Or)

Aqueduc romain du Gier et pont-siphon de Beaunant, Chaponost et Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône)

Pont d’Ondres, Thorame-Haute (Alpes-de-Haute-Provence)

Couvent Saint-François, Pino (Haute-Corse)

Maison d’Aimé Césaire, Fort-de-France (Martinique)

L'ancien Hôtel-Dieu (Château-Thierry, Aisne)

Eglise Notre-Dame, La Celle-Guénand (Indre-et-Loire)

Habitation Bisdary, Gourbeyre (Guadeloupe)

Maison du receveur des douanes, Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)

Maison Rouge, Saint-Louis (La Réunion)

L’usine sucrière de Soulou, M’Tsangamouji (Mayotte)