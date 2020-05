France : Maylis Besserie remporte le Goncourt du premier roman pour "Le tiers temps"

L'épidémie de coronavirus a bouleversé le calendrier des prix littéraires.



Les membres de l'Académie ont récompensé Maylis Besserie pour "Le tiers temps", roman imaginant les derniers jours du dramaturge et écrivain irlandais Samuel Beckett.



Le Goncourt de la nouvelle a été attribué à Anne Serre pour "Au coeur d'un été tout en or" (Mercure de France), le Goncourt de la biographie à Thierry Thomas pour "Hugo Pratt, trait pour trait" (Grasset) et le Goncourt de la poésie à Michel Deguy pour l'ensemble de son oeuvre.



Publié en février dernier par Gallimard, "Le tiers temps" évoque les derniers jours de Samuel Beckett dans une maison de retraite parisienne bien réelle, située dans le 14ème arondissement et baptisée "Le Tiers-temps". Le dramaturge y attend la fin de sa vie et se remémore les passions, souffrances et joies qui ont marqué son existence. Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement.



Maylis Besserie, 38 ans, est née à Bordeaux et vit désormais à Paris. Productrice de radio sur France Culture, elle a collaboré à de nombreuses émissions sur cette chaiîne du groupe Radio France depuis 2003. Elle a travaillé pendant cinq ans en tant que professeure de documentaires radio à l'institut des Médias de Paris.