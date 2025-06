France Music Week: des dirigeants internationaux réunis en sommet à l'opéra Garnier

Une centaine de représentants français et internationaux de l'industrie musicale sont attendus vendredi à l'opéra Garnier à Paris pour le sommet de la France Music Week, qui se penche sur l'avenir de la filière, avant une clôture à l'Elysée.

"L'événement mettra en lumière les grandes dynamiques de la filière, ses nouveaux axes de croissance et les opportunités d'avenir pour le monde de la musique", ont annoncé les organisateurs de ce nouvel événement porté par le ministère de la Culture et le Centre national de la musique (CNM).

Parmi les participants, une douzaine de dirigeants des différentes composantes de l'industrie doivent prendre la parole: les plateformes d'écoute musicale YouTube, Spotify et Deezer, les labels Warner, Universal Music France, Sony et Believe, des organismes syndicaux comme la Sacem et la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) ou encore le géant des tournées Live Nation, qui produit par exemple les shows de Beyoncé, de passage au Stade de France cette semaine.

Nouveaux marchés, leviers de croissance, modèles de monétisation, mais aussi impact de l'intelligence artificielle générative dans la création feront partie des thèmes abordés pendant ce sommet, prévu pour démarrer en fin de matinée.

Les participants seront conviés à l'Elysée pour un discours de clôture d'Emmanuel Macron, avant le traditionnel concert de la Fête de la musique dans les jardins du palais présidentiel.

La France Music Week s'achèvera, elle, samedi, véritable jour de la Fête de la musique, avec un grand concert gratuit dans les jardins du Louvre, pour lequel sont attendus quelque 35.000 spectateurs.

D'un coût global de 7 millions d'euros, l'événement a associé depuis lundi conférences, démonstrations et concerts d'artistes émergents, dans le but de promouvoir "la richesse de la création musicale française".