France: "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?" détrône "Sonic 2" au box-office

"Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?", troisième opus de la série de comédies débutée en 2014, a pris la tête du box-office français dès sa première semaine d'exploitation, détrônant "Sonic 2", selon les chiffres de CBO-Box Office publiés mercredi.

Mis en scène par Philippe De Chauveron, ce troisième volet d'une saga familiale "oecuménique" poursuit l'histoire de Claude et Marie Verneuil (Christian Clavier et Chantal Lauby), dont les quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise pour les 40 ans de mariage de leurs parents en invitant les familles de leurs conjoints, Rachid, David, Chao et Charles. Il totalise 874.683 spectateurs en une semaine.

A la deuxième place du classement, "Sonic 2", blockbuster contant les aventures du célèbre hérisson bleu mascotte de l'éditeur de jeux vidéo Sega, totalise 403.586 spectateurs pour sa deuxième semaine d'exploitation et dépasse désormais le million d'entrées.

Vient ensuite "Les Bad Guys", nouvelle comédie d'aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès.

Le film, qui met en scène une bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, totalise 259.472 entrées pour sa première semaine d'exploitation.

A la quatrième place: "En Corps" de Cédric Klapisch, sur une danseuse classique qui tente de se reconstruire après une blessure. Le film réalise 254.871 entrées pour sa deuxième semaine d'exploitation.

1. "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?": 874.683 entrées (nouveauté) - 923 copies

2. "Sonic 2" Le Film": 403.586 entrées (1.152.958 entrées en deux semaines) - 675 copies

3. "Les Bad Guys": 259.472 entrées (nouveauté) - 598 copies

4. "En Corps": 254.871 entrées (587.842 entrées en deux semaines) - 463 copies

5. "Morbius": 172.725 entrées (576.573 entrées en deux semaines) - 671 copies