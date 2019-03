Franck Maubert lauréat du prix Jean Freustié

L'écrivain Franck Maubert a reçu mardi le prix Jean Freustié pour "L'eau qui passe" (Gallimard), roman autobiographique, doux et mélancolique, d'un homme hanté par ses origines.

Le romancier âgé de 63 ans a été choisi au premier tour de scrutin à la majorité absolue. "L'Amérique derrière moi" (L'Olivier) d'Erwan Desplanques a obtenu quatre voix sur dix.

Doté de 25.000 euros, ce prix, créé en 1987, est le prix littéraire le mieux doté de France.

Franck Maubert, prix Renaudot de l'essai en 2012, avait figuré l'automne dernier dans la sélection du Médicis pour son texte poétique et fluide qui n'évite pas parfois une certaine préciosité.

Abandonné par son père (un complice du gangster Jacques Mesrine!) et sa mère qui n'a guère la fibre maternelle, un homme se souvient de son enfance chaotique.

Il vit à la campagne dans une maison nommée Chêne-bleu. C'est un lieu tranquille juste troublé par le bruit paisible de la rivière.

Enfant, il a été recueilli par un couple étrange, Irmina et Anselm. Elle est Polonaise, il est Allemand. "Anselm est un homme doux et +bon+, aucune autre épithète ne peut mieux le définir", se souvient le narrateur. Irmina est une femme aimante. C'est avec eux qu'il découvrira la beauté de la nature qu'il parcourt avec son ami Bandit, un gamin plus âgé, qui lui apprend l'art de la pêche... L'ami mourra bientôt dans un accident de mobylette.

A 7 ans, l'enfant est arraché à Irmina et Anselm pour être confié à ses grands-parents maternels qui ne sont guère joyeux. L'enfant préfère la messe aux repas du dimanche. A 14 ans, sa mère, Jacqueline, le récupère pour habiter Nanterre.

Dans cet univers de béton, l'enfant bucolique trouve un havre à la bibliothèque municipale. Il se passionne pour l'art, écrit une lettre au philosophe Vladimir Jankélévitch qui lui répondra personnellement.

"Ne pas avoir de parents pourrait être la condition première de la liberté". "J'ai grandi avec le sentiment d'être mon propre enfant", estime l'enfant devenu adulte.

Quand la solitude le rattrape, il se raccroche aux souvenirs heureux du passé: un voyage en Italie, une oeuvre d'art comme cette statue de bois qu'il a baptisée Cécile. "Certains soirs où je sombre dans la tristesse, sa force, sa vitalité et sa beauté me tirent de mes pensées".

Les dernières pages, face à face terrible entre l'enfant abandonné et sa mère, sont déchirantes.