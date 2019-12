Franck Riester récompense le créateur du "Journal d'un dégonflé"

L'écrivain américain Jeff Kinney, créateur de la série "Le journal d'un dégonflé" a reçu lundi les insignes d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres des mains du ministre de la Culture Franck Riester.

Publié pour la première fois en 2007, la série "Le journal d'un dégonflé" ("Diary of a Wimpy Kid" en vo) s'est écoulée à plus de 200 millions d'exemplaires (traduits dans 62 langues) dans le monde dont 3 millions en France.

Âgé de 48 ans, Jeff Kinney, auteur, illustrateur et concepteur de jeux vidéo, est également un auteur très engagé dans la défense de la lecture auprès des jeunes. Il participe ainsi, avec d'autres auteurs américains, au soutien des bibliothèques publiques, notamment de New York, de Brooklyn et du Queens.

Résidant en Nouvelle-Angleterre (nord-est des Etats-Unis), il a ouvert en 2015 une librairie baptisée "An unlikely story" ("Une histoire improbable") à Plainville, sa ville d'adoption près de Boston.

La saga du "Journal d'un dégonflé" (toujours en cours) compte 14 volumes. Le héros de la série, le collégien Greg Heffley, timide et maladroit, est une star pour de nombreux enfants. Les livres de la série (traduits en français par Natalie Zimmermann et publiés chez Seuil Jeunesse) figurent régulièrement dans le classement des meilleures ventes de livres pour la jeunesse. Quatre films ont déjà été adaptés de la série.