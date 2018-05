FranÃ§oise Rossinot nommÃ©e dÃ©lÃ©guÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'acadÃ©mie Goncourt

Françoise Rossinot, actuelle commissaire générale du salon "Le livre sur la Place" de Nancy, deviendra déléguée générale de l'académie Goncourt à compter du 1er octobre, annoncé jeudi Bernard Pivot à l'AFP.

"L'académie Goncourt a choisi Françoise Rossinot" pour succéder à Marie Dabadie qui était depuis 20 ans l'administratrice du plus prestigieux et du plus convoité des prix littéraires du monde francophone.

"Elle prendra ses fonctions le 1er octobre 2018", a ajouté le président de l'académie Goncourt.

Ancienne journaliste, Françoise Rossinot, 64 ans, connaît bien le milieu littéraire. Elle est notamment à l'origine de la plus grande manifestation littéraire de la rentrée d'automne: "Le livre sur la Place" de Nancy.

C'est justement lors de cette manifestation, le 7 septembre, que le jury de l'académie Goncourt fera connaître sa première sélection en vue du prix Goncourt 2018.

Epouse de l'ancien ministre André Rossinot, Françoise Rossinot est née en novembre 1953 et fille de libraires.

Depuis sa création, il y a 40 ans, "Le livre sur la Place" est parrainée par l'académie Goncourt. L'an dernier cette manifestation avait accueilli quelque 175.000 visiteurs.

C'est à Nancy, ville natale d'Edmond de Goncourt, que sont réunies les archives de l'académie Goncourt.