Frédéric Anton cuisinier de l'année 2025, selon le guide Gault et Millau

Frédéric Anton, chef parisien du Pré Catelan et du restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel, a été désigné cuisinier de l'année 2025 par le guide Gault et Millau, l'un des plus réputés de France, lundi soir.

Il succède à Yoann Conte, chef d'une table à son nom à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie).

Frédéric Anton a été préféré à Glenn Viel, du restaurant L'Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Jacques Marcon, qui officie avec son père Régis à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire), et Nicolas Masse, du restaurant La Grand'Vigne aux Sources de Caudalie à Martillac, près de Bordeaux.

"Vu mon âge - j'ai 60 ans -, je pensais passer direct académicien", a plaisanté Frédéric Anton, cité dans le communiqué du Gault et Millau.

le chef règne sur trois établissements parisiens: le Pré Catelan au Bois de Boulogne, le Jules Verne à la Tour Eiffel (qui a obtenu une deuxième étoile dans le guide rival du Gault et Millau, le Michelin, cette année), et la péniche Don Juan II, qui propose des croisières gastronomiques sur la Seine.

"Ancien lieutenant de Joël Robuchon, Frédéric Anton incarne le Paris éternel à travers des lieux atypiques, un hommage à ses racines lorraines et à son parcours exceptionnel", a fait valoir le Gault et Millau pour justifier son sacre.

Ce titre est "l'aboutissement d'une carrière, on estime que le chef est à l'apogée de son art et que toutes les conditions sont réunies pour le distinguer cette année-là", a expliqué Marc Esquerré, directeur des enquêtes du guide.

Sébastien Nabaile, du Château de Pavie à Saint-Émilion, a été désigné pâtissier de l'année et Bastien Debono, du restaurant La Table de Yoann Conte, sommelier de l'année.