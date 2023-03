Frédéric Beigbeder change d'éditeur pour un livre de "confessions"

Le romancier Frédéric Beigbeder, fidèle aux éditions Grasset depuis près de 30 ans, a choisi Albin Michel pour publier un livre de "confessions", a annoncé cet éditeur mercredi.

"Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé", où il explique que "passé la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite", doit paraître le 6 avril, selon le programme de l'éditeur.

"J'ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j'étais conformiste. Aujourd'hui, je me sens mieux dans un monastère augustinien qu'au bordel, et les militaires m'amusent plus que les fashionistas", ajoute l'auteur.

"Il vient chez nous pour ce livre", a commenté une source au sein d'Albin Michel, interrogée par l'AFP.

Frédéric Beigbeder n'a ainsi pas rompu ses liens avec Grasset, maison qui a publié tous ses romans depuis "Vacances dans le coma" en 1994, jusqu'à "Un barrage contre l'Atlantique" en 2022, en passant par ses best-sellers "99 francs" en 2000 et "Un roman français", prix Renaudot 2009.

Les éditions Grasset ont indiqué à l'AFP que leur auteur était sous contrat pour un nouveau roman à paraître en 2024.

Frédéric Beigbeder, âgé de 57 ans, a tenté en novembre de se faire élire à l'Académie française, mais n'a obtenu qu'entre 7 et 9 voix à chacun des quatre tours de scrutin, alors qu'il en fallait 13 pour une majorité absolue.

Albin Michel est un éditeur détenu par un groupe familial tandis que Grasset appartient à Hachette Livre (Lagardère), en cours de rachat par Vivendi et le milliardaire Vincent Bolloré.

hh/may/sla

