"Funny Girl" pour la première fois à Paris : la "fille marrante" nouvelle star de Marigny

Après "Guys and Dolls", comédie musicale culte, le théâtre Marigny ressuscite une autre pépite de Broadway: "Funny Girl", qui a révélé Barbra Streisand, est pour la première fois montée à Paris pour 60 représentations, jusqu'au 5 janvier.

Créée en 1964 à New York, "Funny Girl" a été portée à l'écran quatre ans plus tard. Conservant le premier rôle, l'actrice a décroché son premier Oscar avec ce film.

A la fois drôle et romanesque mais aux accents féministes affirmés, "Funny Girl" raconte la vie de Fanny Brice, une vraie star de cabaret des Années folles qui se remémore les étapes de sa carrière au sein de la célèbre troupe des Ziegfeld Follies de New York, de l'adolescente ingrate à la star reconnue, mariée à un homme d'affaires malchanceux qui se retrouvera derrière les barreaux.

"Avec des musiques de Jule Styne et Bob Merrill, sur un livret de Isobel Lennart, +Funny Girl+ est la comédie musicale parfaite, avec une science du script qui relance constamment l'histoire", souligne à l'AFP Jean-Luc Choplin, directeur du Théâtre Marigny après avoir monté ces dernières années au Châtelet d'autres grands succès de Broadway comme "Un Américain à Paris", "West Side Story" ou "Singing in the Rain".

"L"histoire reste très actuelle, avec du sens : notre +fille marrante+ est avant tout une femme indépendante qui s'affirme, bien décidée à poursuivre sa carrière parallèlement à sa vie privée", ajoute le directeur. Les chorégraphies de cette nouvelle production ont été confiées à Stephen Mear déjà enrôlé pour "Guys and Dolls", et qui signe aussi une mise en scène très rythmée.

- Claquettes et humour -

Cette nouvelle "Funny Girl" est magistralement incarnée par la comédienne et chanteuse américaine Christina Bianco, aussi facétieuse et pétillante à la scène comme à la ville, et qui depuis longtemps rêvait de ce rôle sur mesure.

"Pour remonter +Funny Girl+, la condition sine qua non était de trouver la parfaite interprète, capable de succéder à Barbra Streisand sans l'imiter. Christina Bianco relève le défi au-delà de mes espérances", confie Jean-Luc Choplin.

Entourée de 22 chanteurs et danseurs, la comédienne, aussi extravertie que son personnage, est rayonnante, s'adjugeant tous les suffrages avec une énergie communicative, servie par des dialogues plein d'humour.

"Funny Girl" est donné en anglais, sous-titrée en français: "+La Traviata+ se joue en italien, comme +Le Ring+ en allemand. Je ne veux pas donner une sous-version des choses en jouant en français", justifie le directeur artistique de Marigny.

Les amateurs de claquettes sont comblés avec plusieurs tableaux époustouflants de maîtrise et de créativité, mobilisant parfois toute la troupe accompagnée par un orchestre de douze musiciens, selon les codes de Broadway.

Après ses productions remarquées des légendaires "West Side Story", "Singin' in the Rain" et "Guys and Dolls", Jean-Luc Choplin n'a eu aucun mal à convaincre les ayants-droit de "Funny Girl" de monter le spectacle à Paris.

Cet amoureux exigeant et reconnu des comédies musicales de Broadway, caresse le rêve de voir ses productions et particulièrement sa "Funny Girl" made in France traverser l'Atlantique pour retrouver enfin New York qui ne l'a pas revue sur scène depuis 50 ans.