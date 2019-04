"Game Over": Trump exulte et se réfère (encore) à Game of Thrones

Une photo de lui de dos sur fond d'un épais brouillard et au premier plan, le titre détourné de "Game of Thrones": Donald Trump a de nouveau fait référence jeudi à la célébrissime série, après que son ministre de la Justice l'a blanchi de toute collusion avec la Russie.

Aussitôt terminée la conférence de presse de Bill Barr, qui a aussi assuré que M. Trump n'avait pas entrepris d'action pour contrarier l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, le président américain a tweeté ce montage clairement préparé à l'avance.

"Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est Game Over", est-il écrit sur l'affiche, où le "o" de "Over" est barré de trois bandes verticales comme dans le générique de la série de la chaîne HBO.

C'est la troisième fois que Donald Trump fait référence à la série dont la huitième et dernière saison vient de reprendre.

En novembre, pour saluer le prochain rétablissement des sanctions contre l'Iran, il avait notamment posté une affiche le montrant en train de marcher, costume bleu nuit et cravate rouge, avec la mention "Les sanctions viennent" ("Sanctions are coming" en anglais) en référence à "Winter is coming", titre du premier épisode de la série blockbuster.

Son tweet de jeudi a été largement partagé, certains internautes attirant l'attention de HBO sur cette "violation de la propriété intellectuelle" tandis que d'autres s'amusaient à spéculer sur le type de personnage que le président aurait pu jouer dans la série.