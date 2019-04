"Game of Throne" : des scènes de batailles incroyables générées par un logiciel breton

Carte du monde de Westeros imaginé par le romancier auteur du Trône de Fer dont la série Game of Throne est l'adaptation cinématographique.

Golaem Crowd : simulation de foule numérique

La scène de bataille la plus réaliste et la plus impressionnante de l'histoire des séries est-elle celle de l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Throne ? Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série culte produite par la chaîne américaine HBO, cette question n'est pas très parlante, alors que pour le fan de cinéma fantastique et d'heroïc-fantasy, elle se pose là : a-t-on déjà vu pareilles images, aussi belles et réalistes, emplies d'autant de fureur et de démesure, sans jamais sentir la présence du trucage numérique ?Cette fameuse scène se déroule sur un lac gelé au cœur d'un cirque de montagnes dans le "désert de glace", au-delà du fameux "Mur", une muraille de 200 mètres de haut et longue de 500 km, tout au nord du royaume des Sept Couronnes, dans le monde de Westeros imaginé par le romancier George R.R Martin.Une armée de morts-vivants — les marcheurs — d'héroïques guerriers, un dragon et sa reine-maîtresse, un combat épique, des flammes, de la glace qui se casse et engloutit des centaines de belligérants : la bataille de l'épisode de Game of Throne intitulé "Au-delà du Mur" contient une somme d'éléments visuels assez unique : sur terre, dans les airs, dans l'eau, avec des créatures fantastiques mêlées aux acteurs… forcément traitée par des effets 3D numériques. Extraits choisis avec quelques dévoilements visuels des trucages par ordinateur :Les trucages numériques réalistes existent au cinéma depuis une trentaine d'années avec ce que l'on appelle communément "l'image de synthèse". Plus ou moins bien réalisés et plus ou moins invisibles pour l'œil du spectateur, ces effets spéciaux informatiques sont devenus aujourd'hui courants grâce à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et l'amélioration des logiciels 3D. Mais la complexité de certaines scènes est encore un barrage à la créativité des fabriquants d'effets numériques, notamment celles impliquant des foules. Et c'est là où les réalisateurs de la série Game of Throne et leurs studios en effets spéciaux ont décidé d'utiliser le "meilleur logiciel du marché", selon eux : Golaem Crowd, un logiciel français de "simulation de foule numérique", développé par une petite startup éponyme de Rennes.La startup Golaem a été créée en 2009 par des ingénieurs de l’Inria (Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique). L'entreprise développe alors un logiciel spécialisé dans la simulation de foule, commercialisé dans sa première version en 2011 : Golaem Crowd. La spécificité du logiciel est celle des "interfaces orientées vers les besoins des utilisateurs" dans le domaine de la simulation de foule en 3D. Avec Golaem Crowd il est en effet possible de modifier à souhait les résultats de la simulation de foule, en sélectionnant par exemple des personnages spécifiques et en les déplaçant, de façon très simple. C'est le seul logiciel proposant ce type de fonctionnalités.Le premier épisode de la 3ème saison ainsi que les deux derniers de la saison 5 de Game of Throne utilisent Golaem Crowd pour les trucages numériques. Comme cette scène entre les armées de Stannis et de Bolton :

Pour la saison 7, ce sont pas moins de 3 studios américains différents qui ont utilisé le logiciel breton : sa flexibilité, la rapidité d'exécution ont convaincu les professionnels du trucage 3D travaillant sur la série. Pour mieux comprendre comment des scènes sont réalisées grâce à cet outil, Golaem a mis à disposition en 2016 une courte vidéo d'extraits de différents films, animations, utilisant son logiciel. Dont des extraits de… Game of Throne, bien entendu :

Si les créateurs de Golaem Crowd ne se mêlent généralement pas de l'utilisation qui en est faite, ils peuvent parfois donner des conseils sur leur logiciel, et dans le cas de Game of Throne se sont même déplacés jusque dans les studios américains pour améliorer la formation des techniciens, tant le travail à réaliser était pointu et complexe.Au final, le logiciel Golaem Crowd est parvenu à séduire les réalisateurs de Game of Throne tout comme d'autres studios de trucages numériques de plus en plus nombreux à le plébisciter à travers le monde : la technologie française de trucage numérique est en pointe… Le logiciel Golaem Crowd est téléchargeable ICI pour les passionnés ou les spécialistes confirmés en effets spéciaux. Le premier épisode de la dernière saison de Game of Throne, quant à lui, sera diffusé dans la nuit du 14 au 15 avril à 3h du matin sur la chaîne OCS pour les téléspectateurs français.