Gaspard Ulliel dans la peau d'un soldat "trouble" dans "Les confins du monde"

Dans "Les confins du monde" de Guillaume Nicloux, Gaspard Ulliel incarne un soldat en Indochine, obsédé par la vengeance. "Un personnage assez trouble" qui l'a fait "sortir de sa zone de confort", explique l'acteur, qui dit vouloir "aller vers des films qui lui permettent de se réinventer".

Dans ce film de guerre âpre et halluciné dans la jungle vietnamienne, en salles mercredi, Gaspard Ulliel incarne Robert Tassen, un jeune militaire français en Indochine en 1945, en proie au désir de vengeance après la mort de son frère, également militaire, lors d'une attaque surprise menée par des soldats japonais.

Alors qu'il s'engage dans une quête solitaire à la recherche des assassins de son frère, il rencontre une jeune Indochinoise, et va se retrouver happé à la fois par sa soif de vengeance et sa passion amoureuse, dans une sorte d'errance touchant à la folie, sous le regard d'un écrivain joué par Gérard Depardieu.

Avec ce film à l'ambiance moite, présenté au dernier Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs, Gaspard Ulliel dit avoir été attiré par "la promesse d'une aventure hors du commun, cette immersion en pleine jungle" et par ce personnage dont "les contours restent flous et laissent une liberté complète d'interprétation au spectateur".

"C'est cohérent avec l'approche de Guillaume Nicloux (réalisateur de "Valley of Love" ou "L'Enlèvement de Michel Houellebecq"), qui entretient toujours cette forme d'opacité, de mystère, même dans sa démarche", a-t-il indiqué à l'AFP.

"Il essaie de cultiver cette idée de s'abandonner à l'inconnu, à l'inattendu", comme si "on laissait le film s'inventer au gré des événements, du climat", poursuit le comédien de 34 ans, récompensé en 2017 par le César du meilleur acteur pour "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan.

"Ce qui me reste de cette expérience, c'est surtout une approche totalement renouvelée de mon métier, de l'exercice du tournage", poursuit l'acteur, qui a depuis également tourné une mini-série pour Arte et Netflix avec Guillaume Nicloux, "Il était une seconde fois".

"Je veux essayer de pousser toujours un peu plus loin l'expérience, d'aller vers des films, des rôles qui me sortent un peu de mes acquis", souligne Gaspard Ulliel, qui avait impressionné par son interprétation dans "Saint Laurent" de Bertrand Bonello il y a quatre ans, "l'un des rôles les plus profonds, entiers, complexes que je me suis vus proposer".