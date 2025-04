"Génération Notre-Dame": Macron décore les artisans de la reconstruction

Emmanuel Macron a décoré mardi cent participants au chantier titanesque de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, six ans exactement après l'incendie dévastateur, lors d'une cérémonie où il a salué en eux "la génération Notre-Dame".

"Vous avez montré en effet durant ces cinq années ce que peut faire une grande nation (...), une nation faite d'une histoire plus grande qu'elle-même, et capable encore d'embrasser des rêves plus grands qu'elle-même", a déclaré le chef de l'Etat avant de procéder aux remises de décorations à l'Elysée.

A l'heure même où, le 15 avril 2019, les flammes se déclaraient dans le chef-d'oeuvre gothique de l'île de la Cité, Emmanuel Macron a distingué le président de l'établissement public qui a permis la restauration en un temps record de cinq ans, Philippe Jost, promu commandeur de la Légion d'honneur.

Ce haut fonctionnaire avait succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé accidentellement en 2023 et lui-même grand'croix, plus haut grade de cette récompense fondée par Napoléon Bonaparte.

Les architectes Rémi Fromont et Philippe Villeneuve ont aussi été distingués.

Aymeric Albert, chef du département bois et services de l'ONF, mesure le tronc d'un chêne sélectionné la semaine précédente pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans la forêt de Berce (Sarthe), le 8 mars 2021 AFP/Archives

A leurs côtés, près de 100 fonctionnaires, entrepreneurs ou artisans représentatifs de l'ensemble des 2.000 personnes qui ont participé à l'opération, ont été décorés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite. Ils sont issus de "l'ensemble des corps de métiers, les charpentiers, les ferronniers, les échafaudistes, les cordistes, les restaurateurs de l'orgue, les restaurateurs des vitraux, les restaurateurs des peintures", a énuméré la présidence de la République.

Aymeric Albert, qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur, a par exemple prospecté dans les forêts de France pour sélectionner les chênes nécessaires à la reconstruction de la flèche, de la nef et du choeur.

Cette promotion spéciale a été publiée au Journal officiel du 18 janvier, un mois après la réouverture en grande pompe de la cathédrale, le 9 décembre. Depuis, ce sont en moyenne 30.000 personnes par jour qui visitent l'édifice.

"Plus belle encore"

"Le 15 avril 2019, Notre-Dame-de-Paris était en feu. Nous étions plusieurs à craindre le pire. Vous l'avez sauvée. Et nous l'avons rebâtie. En cinq ans, grâce à vous, Notre-Dame de Paris fut reconstruite, rebâtie, plus belle encore qu'elle n'était", a redit mardi Emmanuel Macron.

La statue de la Vierge des étudiants de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec son nouvel éclairage, à Paris, le 26 février 2025 AFP/Archives

Le chef de l'Etat a décerné ces décorations accompagné du Premier ministre François Bayrou, d'autres membres du gouvernement dont la ministre de la Culture Rachida Dati, mais aussi du général Jean-Claude Gallet qui était à la tête de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris lors du sinistre retransmis en direct par les télévisions du monde entier.

"C'est un des grands enseignements de ce chantier: la France peut être fière, elle détient les fabuleux savoir-faire qui permettent aujourd'hui de rebâtir une cathédrale", a aussi souligné Philippe Jost, mardi sur France 2.

Ce chantier titanesque a été financé grâce à près de 850 millions d'euros de dons en provenance du monde entier.

"La générosité a été telle dans les jours qui ont suivi l'incendie qu'il nous reste (...) 140 millions d'euros. Et donc, on va pouvoir engager de nouvelles restaurations à l'extérieur pour des travaux dont la cathédrale avait déjà besoin avant l'incendie", a expliqué M. Jost.

Ces derniers mois, le chef de l'Etat a plusieurs fois invoqué cet "esprit", ainsi que celui des Jeux olympiques réussis de l'été dernier dans la capitale, comme exemple de la capacité de la France à s'unir dans l'adversité. Sans que cela ait déteint sur la vie politique du pays, plus fracturée que jamais depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin.