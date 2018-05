GenÃ¨ve: Prix International du dessin de presse pour un caricaturiste turc condamnÃ©

Le caricaturiste turc Musa Kart, qui a été récemment condamné à des peines de prison pour aide au "terrorisme", a obtenu jeudi le Prix International du dessin de presse de Genève.

Ce prix est décerné depuis 2012, tous les deux ans, par la fondation suisse Cartooning for Peace et la ville de Genève à des "dessinateurs de presse courageux et en danger en raison de leur art".

Cette année, le jury a "choisi Musa Kart, dessinateur emblématique du quotidien d'Istanbul Cumhuriyet pour son talent et son courage dans la défense de la liberté d'expression et de création artistique", ont annoncé les organisateurs de l'événement dans un communiqué.

Musa Kart ne pourra toutefois pas venir en personne chercher son prix en Suisse, car bien que n'ayant pas été incarcéré en attendant la procédure d'appel, "il reste soumis à un contrôle judiciaire et à une interdiction de quitter le territoire", explique le communiqué.

Farouchement hostile au président Recep Tayyip Erdogan, Cumhuriyet ("République", en turc), fondé en 1924, s'est attiré les foudres de l'homme fort de la Turquie en raison de sa couverture corrosive.

Comme quatorze de ses confrères journalistes de Cumhuriyet, Musa Kart a été condamné le 26 avril, à l'issue de neuf mois de procès, à une peine de prison pour aide à des organisations "terroristes", un verdict qualifié de "honte" par le journal qui dénonce un "rude coup" contre la liberté de la presse.

Le tribunal de Silivri, près d'Istanbul, l'a ainsi condamné à trois et neuf mois de prison, selon la fondation suisse Cartooning for Peace et la ville de Genève.

Le Jury du Prix international du dessin de presse est composé d'un représentant de la ville de Genève, Guillaume Barazzone, du directeur de l'ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, et des dessinateurs de presse Plantu (Le Monde), Chappatte (Le Temps, The New York Times, Neue Zürcher Zeitung) et Liza Donnelly (The New Yorker).