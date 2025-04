"Génie des lettres" : la mort de Mario Vargas Llosa bouleverse au-delà du monde littéraire

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, présente ses condoléances à Álvaro Vargas Llosa, fils aîné du défunt écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, devant l'immeuble de ce dernier dans le quartier de Barranco à Lima, le 14 avril 2025. L'écrivain péruvien et lauréat du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa est décédé le 13 avril 2025, à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille, mettant fin à l'ère de la génération dorée de la littérature latino-américaine.

"Génie des lettres" ou "monstre de la littérature" : les éloges et réactions continuent d'affluer lundi, au lendemain du décès à Lima du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa à l'âge de 89 ans, qui marque la fin de la génération dorée de la littérature latino-américaine.

Le gouvernement péruvien a décrété un jour de "deuil national" lundi et mis en berne les drapeaux sur les bâtiments publics en hommage à l'auteur de chefs d’œuvres tels que "Conversation à la Catedral" ou de "La fête au bouc".

Issu d'une famille de la classe moyenne péruvienne, l'écrivain hispano-péruvien s'est imposé comme l'une des figures majeures du boom littéraire latino-américain des années 1960 et 1970, aux côtés du Colombien Gabriel García Márquez et de l'Argentin Julio Cortázar.

Sa famille a annoncé dimanche soir son décès sans préciser les causes de sa mort. Sa santé était fragile depuis son retour à Lima, après avoir quitté Madrid en 2024. Depuis quelques mois, le lauréat du prix Nobel vivait en retrait de la vie publique.

Aucune cérémonie publique n'est prévue, a indiqué la famille du romancier, précisant que sa dépouille serait incinérée conformément à ses dernières volontés.

La présidente péruvienne Dina Boluarte, vêtue de noir, s'est rendue à la veillée funèbre au domicile du défunt, dans le quartier bohème de Barranco, pour présenter ses condoléances au nom du gouvernement.

Elle a été accueillie à la porte de l'immeuble par le fils aîné de l'écrivain, Álvaro Vargas Llosa. Une longue accolade a précédé leur entrée dans le bâtiment. Aucune déclaration n'a été faite aux journalistes sur place.

Dans la soirée, quelques admirateurs s'étaient rassemblés devant l'immeuble, tenant des œuvres de l'écrivain à la main.

"infinie gratitude"

Les éloges et hommages ont afflué du monde entier.

"Nous avons reçu des messages de toute l'Amérique latine, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient", a déclaré lundi à la presse Alvaro Vargas Llosa, disant son "infinie gratitude".

Le Comité du Prix Nobel a notamment rappelé qu'il avait décerné le Prix Nobel de littérature à Mario Vargas Llosa en 2010 "pour sa cartographie des structures de pouvoir et ses images mordantes de la résistance, de la révolte et de la défaite de l'individu".

"La littérature hispanophone fait ses adieux à Mario Vargas Llosa, maître universel du mot", a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, soulignant son "immense œuvre et tant d'ouvrages essentiels à la compréhension de notre époque".

Dans les rues de la capitale, nombreux étaient aussi les admirateurs à lui rendre hommage.

Isabella (G), Aitana (D), and Julio, les petits-fils de Mario Vargas Llosa, arrivent à la maison de leur grand-père dans le quartier de Barranco, à Lima le 14 avril 2025, au lendemain du décès de l'écrivain hispano-péruvien AFP

"Je me souviens de Mario Vargas Llosa comme d'un monstre de la littérature latino-américaine et mondiale", raconte à l'AFP Oscar Trelles, un employé de 60 ans rencontré près d'un kiosque à journaux.

Les librairies ont ouvert en mettant en vitrine les œuvres de Vargas Llosa, tandis qu'au collège militaire Leoncio Prado, où l'écrivain a étudié et qui constitue le décor de son roman "La Ville et les Chiens", les cadets lui ont rendu hommage en formant, en rangs serrés, les initiales du Nobel : MVLL.

Traduit en une trentaine de langues, Vargas Llosa, auteur francophile qui a vécu plusieurs années à Paris, a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2016.

Une entrée qui "fut pour lui très importante", a souligné l'éditeur français Antoine Gallimard dans un communiqué transmis à l'AFP, "car elle représentait l’espoir et le signe d’une confraternité entre écrivains et lecteurs."

Élu à l'Académie française en 2021, Vargas Llosa était le "romancier des tyrannies, des servitudes et des émancipations", a-t-il ajouté. "Son œuvre est descriptive, critique et audacieuse. Elle exprime la beauté et l'espoir dans le chaos du monde tel que nous le ressentons".

Le président français Emmanuel Macron a salué sur X le "génie des lettres" qui avait en France "une patrie" et qui avec son œuvre "opposa la liberté au fanatisme, l'ironie aux dogmes, un idéal farouche face aux orages du siècle".