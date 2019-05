George R.R. Martin pourrait écrire une fin différente de la série "Game of Thrones"

L'écrivain américain George R.R. Martin a laissé entendre qu'il pourrait choisir dans les deux derniers livres de sa saga une fin différente de celle de la série télévisée "Game of Thrones".

Après avoir sorti, entre 1996 et 2011, cinq tomes de la série "A Song of Ice and Fire", base de la série "Game of Thrones", l'auteur à la casquette a calé.

Le sixième livre, "The Winds of Winter", est toujours en cours d'écriture, a rappelé, dans un message posté lundi soir sur son blog l'auteur, qui prévoit également un septième opus, "A Dream of Spring".

Faute de matériau littéraire, les scénaristes de la série "Game of Thrones" ont dû voler de leurs propres ailes, guidés néanmoins par les indications données par George R.R. Martin.

"Comment cela va-t-il se finir?", a écrit le résident de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. "Avec la même fin que la série? Une fin différente? Et bien... oui. Et non."

"Le livre ou la série, quelle sera la +vraie+ fin?", poursuit-il. "C'est une question idiote. Combien d'enfants a eu Scarlett O'Hara?", demande-t-il, en référence à "Autant en emporte le vent", dont l'héroïne a plusieurs enfants dans le roman mais un seul dans le film.

"Ce que je vous propose, c'est de l'écrire. Vous la lirez. Et là tout le monde pourra se faire son opinion et en débattre sur internet", a conclu l'écrivain, âgé de 70 ans.

La fin de la série télévisée a suscité la frustration de centaines de milliers de fans de "GoT", qui reprochent aux auteurs d'avoir bâclé les derniers épisodes.

Une pétition a été lancée sur le site Change.org pour demander que la saison 8 soit refaite "avec des auteurs compétents". Mardi, elle avait recueilli près de 1,4 million de signatures.

Dans son blog, George R.R. Martin indique qu'il collabore actuellement avec HBO, le diffuseur de "Game of Thrones", sur cinq nouvelles séries.

Il travaille également à deux projets avec la plateforme Hulu, nouvelle tête de pont de Disney pour tous les programmes autres que jeunesse et famille, ainsi qu'à une série avec la chaîne câblée History.