Georges Chelon, le poète-baladin, de retour à l'Olympia

En pleine vague yéyé, il s'est distingué à contre-courant avec des chansons à texte : le poète-baladin Georges Chelon, auteur et compositeur de toutes ses chansons, fêtera dimanche à L'Olympia 55 ans de carrière menée à son rythme et suivie par un public confidentiel mais fidèle.

"J'ai toujours été un artisan de la chanson. Je suis assez fier d'être toujours là avec une carrière un peu en marge, adaptée à mon caractère", confie à l'AFP Georges Chelon qui vient de publier à 76 ans son 38e album studio chez EPM, label indépendant créé par Léo Ferré et spécialisé dans "une certaine chanson française" qui a produit aussi Anne Sylvestre, Anna Prucnal et Francis Lemarque.

Georges Chelon, dont la popularité fut grande dans les années 60 à travers de jolis succès comme "Père prodigue" et "Morte saison", a été récompensé en 1966, l'année de ses 23 ans, par le Grand prix de l'Académie Charles-Cros, ce qui lui vaudra d'être surnommé "le nouveau Brassens", même si il a toujours préféré Brel, dit-il.

"Au temps des yéyés, j'étais décalé avec ma guitare mais cela ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup de succès toute une époque", se souvient Georges Chelon. "J'ai été étonné d'être moins médiatisé, mais j'ai continué à mon rythme, dans un mariage d'amour avec mon public. Je ne suis pas doué avec les relations publiques. Je suis un chanteur solitaire..."

"Quand on n'est plus sous les feux de la rampe, on quitte les grandes maisons de disques pour des petites qui n'ont pas les mêmes moyens. On fait avec ce qu'on a...", observe l'auteur-compositeur et interprète de plus de 400 chansons.

Son dernier album, "Essayez Dieu" reprend ses thèmes de prédilection : l'amour, le couple, la solitude, mais aussi cette fois-ci la religion, la protection de l'environnement et l'avènement des réseaux sociaux. En 2015, il avait consacré une chanson aux attentats.

"Au diable la psychanalyse/Arrêtez-vous dans une église/Plus efficace qu'une corde, plus propre que la miséricorde/Essayez Dieu !", chante Georges Chelon dans son nouvel opus à la fois tendre et espiègle.

De l'incendie de Notre-Dame-de-Paris, il tire ses propres conclusions : "Elle s'est enflammée pour nous rappeler que nous sommes cendres et vanité/Comme pour nous réveiller/De Paris à Buenos Aires, on a pleuré".

"J'observe la société et j'y trouve toujours l'inspiration", confie encore Georges Chelon. "Je ressens des choses et je les chante. Je prends parti mais je ne suis pas un chanteur engagé."

"Il faut être clairvoyant : mon style est passé, c'est une forme vieillotte", estime-t-il. "Il y a encore un public, et c'est tant mieux, mais dans dix ans, il n'en restera peut-être plus..."