GÉOSTRATEGIX, LA GÉOPOLITIQUE EN BD !

Saisir l'état de santé du monde, l'origine de ses crises, les enjeux, les guerres, le défi du nucléaire, le rôle des ONG, l'Intelligence Artificielle, tout cela en tournant les pages d'une BD, le géopolitologue Pascal Boniface et le dessinateur Tommy y sont parvenus.

Pascal Boniface, conférencier et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) s'est associé avec Tommy, ex élève de Science-Po, dessinateur autodidacte.

La collaboration fonctionne à merveille.

Le verbe clair de l'un habille les dessins piquants de l'autre.

Le gain est pour le lecteur. Avec Géostratégix, vraiment, tout s'éclaire.

Dans la préface du premier opus La Géopolitique mondiale de 1945 à nos jours, Pascal Boniface explique sa démarche pédagogique: "Je suis passionné de bandes dessinées depuis ma prime jeunesse et n'ai jamais compris la condescendance qu'avaient à l'époque certains intellectuels à leur égard, estimant que la réflexion ou le savoir ne peuvent venir que de "vrais" livres. La BD n'éloigne pas de la lecture, elle y conduit. Elle n'interdit pas de penser, elle permet de le faire différemment. (...) Comprendre est plus important qu'apprendre, mais sans un minimum de connaissances, il est difficile de réfléchir. Les outils permettant de parvenir à ce but ne peuvent se limiter à un cours magistral ou à un manuel pédagogique. La BD peut y contribuer, elle facilite l'approche par son caractère attrayant. On peut apprendre et comprendre sans s'ennuyer".

Et c'est là où le dessin de Tommy fait merveille tant ses personnages, immédiatement identifiables, infusent un humour acide où transpire le cynisme inquiétant de nos dirigeants et de ces maîtres à penser, sans considération aucune pour les victimes de leurs erreurs ou de leur bêtise.

Les mouvements de notre époque avec ses soubressaults (la démographie, les firmes multinationales, les migrations, le terrorisme etc.) sont abordés avec concision, et sans effets gratuits. Et cette volonté éditoriale est d'une efficacité saisissante.

Parce que cette manière efficace de séduire notre intelligence avec ce mix dessins/légendes ne tombe jamais dans le piège de la facilité ou de l'outrance. L'affaire, disons-le, était pourtant terriblement casse-gueule.

La nécessaire simplification opérée ne verse jamais dans le simplisme. Géopolitiquement, nous apprenons ainsi le dessous des cartes du monde sans jamais trahir une vérité qui nous accable, nous arrange... ou qui nous indiffère.

Ces deux ouvrages connaissent un grand succès de librairie.

C'est justice.

Dans ce monde encombré de charlatans et de pseudo-experts qui pullulent sur les ondes et les antennes au gré des crises, ce succès d'édition prouve bien que si le public a soif de savoir, il a aussi faim d'infos solides, pertinentes et surtout compréhensibles.

Avec Géostratégix, Pascal Boniface et Tommy, l'air de rien, viennent d'inventer la rigueur souriante.