Gers: un réseau de voleurs démantelé, onze tableaux de Bernard Buffet restitués

Un réseau de cambrioleurs, qui avaient volé onze tableaux de Bernard Buffet chez un particulier dans le Gers fin 2024, a été démantelé la semaine dernière, a-t-on appris mardi auprès du parquet d'Auch et de la gendarmerie.

Le 1er juillet à Marseille et dans les environs, "six personnes de nationalité française ont été interpellées et mises en examen pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs et recel", a détaillé la procureure d'Auch Clémence Meyer.

Le vol remonte au 29 décembre, dans la maison d'un collectionneur privé dans le bourg de Condom, dans le Gers. Arrivés dans deux véhicules, sans commettre d'effraction, quatre cambrioleurs s'emparent de onze tableaux du peintre et graveur expressionniste Bernard Buffet, un butin estimé à 715.000 euros.

"Le propriétaire était présent, mais il est resté caché pendant la durée du cambriolage", a précisé la magistrate, qui a ouvert une information judiciaire.

Les tableaux ont été restitués au collectionneur la semaine dernière.

Selon une source proche de l'enquête, les malfaiteurs n'étaient pas spécialisés dans le vol d’œuvres d'art, "c'est un vol d'opportunité".

"C'est assez rare de retrouver à la fois des tableaux volés de cette valeur, et d'interpeller tous les auteurs des faits", a fait remarquer cette source.

Les voleurs cherchaient à écouler les tableaux quand ils ont été arrêtés à l'issue de l'enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, la brigade de recherche d'Auch et l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Lors de leur interpellation par le GIGN, les enquêteurs ont récupéré les tableaux et saisi des armes de poings, un compteur de billets, des cagoules, des talkie-walkies, des téléphones jetables, ainsi que les véhicules utilisés lors du cambriolage.

Quatre des six malfaiteurs ont été placés en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire. Certains d'entre eux "avaient des antécédents judiciaires", a précisé la procureure d'Auch.