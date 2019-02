"Ghost", le film culte monté en comédie musicale à Paris

"Ghost", comédie musicale inspirée du film culte de Jerry Zucker en 1990, sera donnée pour la première fois à Paris et en français dès septembre à Mogador, a annoncé mardi à l'AFP Stage Entertainment, propriétaire du théâtre.

Après "Le Roi Lion", "Mamma Mia !", "Sister Act", "La Belle et La Bête", "Cats", "Chicago", "Cabaret", "Le Bal des vampires" et "Grease", Mogador poursuit son exploration en français du répertoire des grands musicals de Broadway et du West End londonien.

Imaginée par le scénariste américain Bruce Joel Rubin, l'histoire met en scène un homme tué par arme à feu. Devenu fantôme, le héros campé au cinéma par Patrick Swayze, va tenter d'entrer en contact depuis l'au-delà avec sa compagne interprétée par Demi Moore.

Créée à Londres en 2011, la comédie musicale "Ghost" a rencontré aussi le succès aux Etats-Unis, en Russie et plus récemment en Allemagne.

Les musiques sont signées par Dave Stewart (Eurythmics) et Glen Ballard qui a travaillé notamment avec Mickael Jackson, Céline Dion et Elton John.