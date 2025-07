Le Festival d'Avignon rend hommage à Gisèle Pelicot : une nuit de lectures pour "rendre public le procès"

À partir de bribes de dossiers, de documents d’archives, de témoignages lus dans les journaux, le metteur en scène suisse et directeur du festival artistique de Vienne Milo Rau et la dramaturge française Servane Dècle, ont écrit et mis en scène des lectures tirées du procès.

"Le procès Pelicot, hommage à Gisèle Pelicot" sera proposé ce 18 juillet dans une version de trois heures à ciel ouvert en entrée gratuite. Une soirée qui s’annonce comme l’un des événements les plus attendus du monde du théâtre au festival IN d’Avignon.

