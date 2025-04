Giuliano Da Empoli, "scribe aztèque" face aux autocrates et géants de la tech

Face aux dérives autocratiques de dirigeants politiques et aux visées monopolistiques des géants de la tech, l'écrivain italo-suisse Giuliano Empoli se définit comme le "scribe aztèque" qui décrit la disparition de l'ordre démocratique et modéré.

On trouve dans "L'Heure des prédateurs", publié jeudi aux éditions Gallimard, cette métaphore du témoin de l'arrivée de quelques navigateurs espagnols qui maîtrisent le fer et la poudre, se demandant d'abord qui ils sont, puis comprenant que leur brutalité va tout changer.

Cette succession de scènes dans les coulisses du pouvoir, que Giuliano Da Empoli a vues pour la plupart ou s'est fait rapporter, raconte la même chose: que notre monde est de moins en moins libre.

"Je ne pouvais pas ne pas faire ce livre, parce que c'est quelque chose qui me touche, qui me donne des cauchemars la nuit", avoue-t-il à l'AFP.

Italien par son père et Suisse par sa mère, issu d'un couple qui a beaucoup voyagé en Europe, Giuliano Da Empoli a grandi dans un milieu privilégié après sa naissance à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris.

Théâtre de l'absurde

La violence politique a hanté sa jeunesse. Alors qu'il a 12 ans, il voit son père grièvement blessé à Rome par des militants armés des Brigades rouges. Il vivra sous protection policière jusqu'à la mort de ce père dans un accident.

Il a étudié le droit à l'université Sapienza à Rome et les sciences politiques à Paris, avant de se faire remarquer à 22 ans avec son premier essai, sur le malaise de la jeunesse italienne.

L'écrivain italo-suisse Giuliano Empoli, le 4 avril 2025 à Paris AFP

"Les Ingénieurs du chaos", en 2019, sur la montée du populisme favorisée par Facebook, Twitter, Google et consorts, l'a mieux fait connaître. Puis il est passé très près du prix Goncourt 2022 avec "Le Mage du Kremlin", son premier roman, et le premier livre qu'il ait publié d'abord en français.

Conseiller politique de l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi, après avoir été adjoint à la culture quand il était maire de Florence, il explique dans "L'Heure des prédateurs" à quel point la politique lui est apparue comme un théâtre de l'absurde.

Les chefs d'État et de gouvernement modérés, estime-t-il, ont été aussi ingénus face aux visées hégémoniques des "accélérationnistes" de la tech que les autochtones d'Amérique face aux conquistadors.

Personnages "extrêmes"

"Ça a été l'attitude, je pense, de la vieille classe politique face aux gens de la tech. Moi, j'ai été un témoin marginal, mais un témoin de cette histoire-là", explique l'écrivain.

"La logique des oligarques de la tech est de miser sur le fait que cette classe politique soit balayée, qu'elle soit remplacée par des personnages beaucoup plus extrêmes: Donald Trump, Javier Milei, et je donne quelques autres exemples, comme Nayib Bukele, le président du Salvador, etc. Des gens qui vont s'affranchir des règles", poursuit-il.

De même que "Le Mage du Kremlin", histoire des coulisses du pouvoir russe au XXIe siècle, avait été perçu par les lecteurs comme éclairant l'invasion de l'Ukraine, ce nouveau roman tombe dans une actualité brûlante.

Mais, comme le reconnaît l'Italo-Suisse, une telle réplique égratigne à peine l'image des nouveaux maîtres du monde et leur "culte de la force brute".

"Je n'écris pas parce que je pense que la littérature a un pouvoir extraordinaire. J'écris parce que je pense que chacun fait ce qu'il a à faire. Et face à une déferlante de ce type, oui, j'essaie de faire ça", dit-il. "C'est mon antidote face à l'insignifiance".