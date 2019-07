"Give Me Liberty", pépite sur l'Amérique des déclassés

Film sur l'Amérique des déclassés, "Give Me Liberty", en salles mercredi, a mis quatre ans à voir le jour et a été tourné avec des acteurs non professionnels dans le Wisconsin, mais son réalisateur, Kirill Mikhanovsky, réfute l'étiquette de cinéma indépendant.

"Je ne veux pas faire partie du mouvement indépendant, je ne veux pas faire de gentils petits films. Si vous me parlez de cinéma indépendant, parlez-moi de John Cassavetes ou d'Agnès Varda", lance le vibrionnant cinéaste d'origine russe, de passage à Paris.

Remarqué en mai à Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs, "Give Me Liberty", son deuxième film, s'inspire de son expérience de chauffeur de bus médicalisé, sans pour autant en faire un opus autobiographique.

Il suit la folle journée de Vic (Chris Galust), un jeune homme taiseux et sans trop d'ambition qui ne sait pas dire non, à son patron, sa famille, aux malades qu'il transporte. Au point de se retrouver dans des situations improbables, souvent drôles et tendres, comme un enterrement haut en couleur dans la communauté russe, le déménagement baroque d'un canapé, un concours de chant de handicapés reprenant du Elvis ou "Born in the USA" de Bruce Springsteen.

"Nous avons montré le film à Springsteen et il a donné son feu vert pour utiliser cette chanson que tout le monde veut reprendre, notamment les hommes politiques. En réalité, c'est une chanson triste sur la mort du rêve américain", souligne le cinéaste, ravi.

En plus d'être une épopée à 100 à l'heure dans un van médicalisé, son film est une réflexion en creux sur le rêve américain à travers des portraits d'immigrés russes, de familles noires et de personnages handicapées comme Tracy, jeune femme afro-américaine en fauteuil roulant dont Vic va se rapprocher. L'occasion surtout de parler de vivre ensemble.

"Le rêve américain c'est un concept. Ici l'intrigue est très simple", souligne Kirill Mikhanovsky, qui préfère par dessus tout "filmer des gens". Et manifeste une grande empathie pour ses personnages, qui rend son film des plus attachants.

De Dima, sorte de cousin russe, probable arnaqueur au grand coeur, à la soeur de Vic, jeune veuve au regard triste, et aux malades qu'il transporte.

Après un premier long métrage, "Sonhos de Peixe", tourné au Brésil, il s'est lancé dans le projet "Give Me Liberty" avec sa productrice, Alice Austen.

La réalisation du film a été une véritable odyssée pour trouver les acteurs (8 mois pour l'acteur principal), tourner à Milwaukee et donner à l'écran cette impression de chaos maîtrisée.