Godzilla et Kong encore au sommet du box-office nord-américain

Le réalisateur Adam Wingard, et les acteurs Brian Tyree Henry, Fala Chen, Rebecca Hall, Kaylee Hottle et Dan Stevens à la première du film "Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire" en mars 2024 à Hollywood en Californie

Unir leur force leur aura encore réussi: les deux créatures de "Godzilla x Kong: le Nouvel Empire" sont restées en tête du box-office nord-américain pour leur seconde semaine en salles, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le long-métrage, qui voit l'immense reptile et le célèbre gorille combattre côte à côte, a récolté 31,7 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, selon ces chiffres.

En second rang figure le film d'action "Monkey Man", avec 10 millions de recettes. Le film est réalisé par Dev Patel, l'acteur britannique d'origine indienne connu pour son grand rôle dans "Slumdog Millionaire".

Il est aussi l'acteur principal de son long-métrage, un film "ultra-violent autour des différences de classes", résume David A. Gross, spécialiste de FranchiseRe, voyant dans les chiffres "un bon début".

Sur la troisième marche du podium, on retrouve "S.O.S. Fantômes: la Menace de glace", qui a lui engrangé 9 millions de dollars. Dans ce nouvel opus, les chasseurs de fantôme font cette fois face à la menace d'une nouvelle ère glaciaire.

En quatrième place figure le film d'épouvante "La Malédiction: l'origine", dans une intrigue entre l'Eglise et les forces du mal. Il récolte 8,4 millions de dollars de recettes dans les salles obscures d'Amérique du Nord.

Relégué en cinquième position, "Kung Fu Panda 4", le dernier volet de la saga d'animation des studios DreamWorks mêlant humour et arts martiaux, obtient 7,9 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6 - "Dune: deuxième partie" (7,2 millions de dollars)

7 - "Someone like you" (3 millions)

8 - "Scandaleusement vôtre" (1,6 million)

9 - "Arthur the King" (1,5 million)

10 - "Immaculée" (1,4 million)