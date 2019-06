Grâce à un jeu pour mobile, les fans de BTS vont entrer dans le "monde" du groupe de K-pop

Les fans du groupe de K-pop BTS, boys band adulé dans le monde entier, vont pouvoir pousser plus loin l'expérience avec un jeu pour mobile qui doit sortir mercredi.

Dénommée "BTS World" (Le monde de BTS), cette appli doit sortir dans 176 pays et 14 langues. L'utilisateur y joue le rôle du manager du groupe sud-coréen qui doit recruter et former des musiciens et les guider dans leur quête de célébrité.

Managers et agents dominent dans l'industrie de la K-pop, exerçant un contrôle très large sur les jeunes artistes.

BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") est un phénomène musical planétaire. Il est le premier groupe de K-pop à avoir atteint le sommet des ventes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et a enchaîné les concerts à guichets fermés à Los Angeles, Chicago ou Londres.

Physiques avenants, tenues soignées et chorégraphies méticuleusement orchestrées, les sept stars de BTS, âgées de 21 à 26 ans, sont l'une des exportations musicales les plus lucratives et les plus connues de Corée du Sud.

En avril, leur clip "Boy With Luv" a battu un record sur YouTube en cumulant 74,6 millions de vues en 24 heures.

"BTS World" mettra à la disposition du joueur des photos et vidéos exclusives de BTS. Le jeu peut être téléchargé gratuitement, mais les utilisateurs peuvent payer pour avoir avoir accès à plus de contenu.

La demande pour cette appli a conduit son éditeur Netmarble - le plus important créateur d'applications de Corée du Sud - à plancher sur un nouveau jeu centré sur le groupe qui en est à ses "tout débuts", a indiqué à l'AFP un responsable de l'entreprise.

Netmarble n'a pas voulu révéler combien de fans se sont déjà pré-inscrits pour le jeu attendu mercredi, mais des médias coréens ont estimé ce chiffre à environ un million.

"Je ne joue pas aux jeux pour mobile mais je suis impatiente d'avoir BTS World", confie Jessica Kim, une fan de 33 ans à Vancouver (Canada), qui s'est rendue deux fois à Los Angeles pour assister à des concerts de BTS.

Le succès de BTS a généré des milliards de dollars de bénéfices pour leur compagnie, Big Hit, qui collabore d'ailleurs avec le groupe américain Mattel, fabricant de Barbie, pour des poupées à l'effigie du boys band.