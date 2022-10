Grand Prix de l'Académie: trois finalistes

L'Académie française a retenu jeudi trois finalistes pour son Grand Prix du roman, à savoir Pascale Robert-Diard, Giuliano Da Empoli et Jean Michelin, a-t-elle annoncé.

Le prix doit être décerné le 27 octobre.

Pascale Robert-Diard, journaliste du Monde qui a une longue expérience des cours d'assises, signe avec "La Petite Menteuse" (éditions de l'Iconoclaste) une fiction sur une affabulatrice.

L'Italo-Suisse Giuliano Da Empoli a la particularité d'avoir retenu l'attention de plusieurs jurys des prix d'automne alors que "Le Mage du Kremlin" (Gallimard) est paru en avril.

Enfin Jean Michelin, avec "Ceux qui restent" (éditions Héloïse d'Ormesson), décrit la disparition inexpliquée d'un militaire, un métier qu'il connaît bien puisqu'il l'exerce.

Ce Grand Prix est le plus convoité et prestigieux parmi les nombreux décernés par les Immortels, et il est doté de 10.000 euros.