Green Day, Charli XCX et... Bernie Sanders animent le festival Coachella

Le festival Coachella a vibré samedi soir au son des Green Day et s'est repeint en vert "brat" pour danser avec Charli XCX, mais c'est un sénateur de 83 ans, l'inusable Bernie Sanders, qui a fait rugir la foule avec une apparition surprise pour exhorter les Américains à se réveiller face à l'apathie politique.

L'élu du Vermont, symbole d'une gauche américaine qui refuse de baisser les bras face à Donald Trump, a fait étape dans le désert californien après un meeting à Los Angeles où des milliers de personnes s'étaient déplacées comme à chaque étape de sa tournée contre "l'oligarchie".

"Vous pouvez vous détourner et ignorer ce qui se passe, mais c'est à vos risques et périls. Nous avons besoin que vous vous leviez, que vous vous battiez pour la justice, la justice économique, la justice sociale et la justice raciale", a-t-il lancé.

Avant lui, les Green Day, connus pour leurs positions antimilitaristes, avaient déjà mis la politique sur scène, au milieu d'un set rassasiant les nostalgiques de leurs premiers succès, du brut "Basket Case" au plus pop "When I Come Around".

Scène du festival Coachella, à Indio (Californie), le 12 avril 2025 AFP

Les vétérans du punk rock ont ouvert le bal avec une version adaptée à l'époque actuelle d'"American Idiot", le premier single de leur album éponyme de 2004 qui visait directement à l'époque l'administration de George W. Bush.

"Pas MAGA"

"Je ne fais pas partie du programme MAGA", a chanté Billie Joe Armstrong, sous des acclamations assourdissantes, en référence au mouvement "Make America Great Again" du président des Etats-Unis Donald Trump, qui mène depuis bientôt trois mois une offensive sans précédent contre les fonctionnaires, les universités, la justice, les médias et la recherche scientifique.

Le deuxième jour de Coachella, qui se déroule sur deux week-ends et lance la saison des festivals, a aussi été marqué par la prestation de Charli XCX, avec qui l'on ne sait jamais très bien si on danse à un concert ou sous les spots d'une boîte de nuit.

Des fans de la chanteuse Charli XCX, au festival Coachella, le 12 avril 2025 à Indio (Californie) AFP

Elle a baigné le désert de son vert fluo "brat" caractéristique pour conclure un set électrique qui a fait s'extasier le public, surtout lorsqu'elle a fait venir la popstar Billie Eilish pour interpréter leur chanson "Guess".

Moment plus inattendu, le célèbre chef d'orchestre Gustavo Dudamel a dirigé le philharmonique de Los Angeles dans un spectacle plein d'ambition et d'envergure au coucher du soleil, qui a bouleversé les habitudes en mariant les arrangements orchestraux et d'autres styles musicaux.

Dimanche, la tête d'affiche Post Malone, la superstar du hip-hop Megan Thee Stallion, et Shaboozey, montent sur scène.