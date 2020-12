Guerres, imbroglios, scandales: quand le Nobel ne se passe pas comme prévu

Guerres, lauréats emprisonnés, incidents diplomatiques...: les prix Nobel ont une longue histoire d'imprévus et d'empêchements. Covid-19 oblige, aucun des lauréats désignés en octobre ne peut se rendre à Stockholm et Oslo cette année pour les traditionnelles cérémonies du 10 décembre, une première en temps de paix depuis 1924.

PRIX NON ATTRIBUES

Les comités chargés de remettre les Nobel (médecine, physique, chimie, littérature et économie à Stockholm, paix à Oslo) peuvent décider de s'abstenir d'attribuer les prix en octobre. Les statuts de la Fondation Nobel le prévoient quand aucun travail ou découverte n'est jugé digne de la récompense.

La non-attribution peut aussi être un hommage: en 1948, quelques mois après la mort de Gandhi, le Nobel de la paix n'est pas attribué, en hommage au dirigeant pacifiste indien qui ne l'a jamais obtenu, un oubli généralement jugé historique.

Au total, 49 prix n'ont pas été attribués, principalement celui de la paix (16 fois).

Le prix peut aussi être remis rétroactivement.

Le dernier cas remonte à 2018, où celui de littérature n'a pas été remis en raison d'un scandale à l'Académie suédoise, maison-mère du comité Nobel pour cette discipline. Il sera finalement décerné rétroactivement à la Polonaise Olga Tokarczuk l'année suivante.

GUERRES MONDIALES

Bien que la Suède ait à chaque fois été neutre, les comités Nobel ont souvent fait l'impasse durant la Première et, surtout, la Seconde guerre mondiale. Pour des raisons morales mais aussi logistiques, faute d'accès aux publications scientifiques.

La Norvège, elle, est occupée par l'Allemagne nazie à partir d'avril 1940. Le Nobel de la paix ne sera plus attribué entre 1939 et 1945, année où celui de 1944 est remis rétroactivement à la Croix-Rouge.

A Stockholm, l'attribution des prix en octobre a pu reprendre dès 1944. Cette année-là, la cérémonie traditionnelle de décembre passe toutefois à la trappe, ce qui ne se reproduira plus jusqu'à aujourd'hui.

LAUREATS ABSENTS

En 1924, une combinaison de lauréats malades, dont l'écrivain polonais Wladyslaw Reymont, et de prix non remis (chimie et paix) entraîne l'absence de toute cérémonie avec les candidats à Stockholm et Oslo, cas unique en temps de paix jusqu'à 2020.

Egalement annulé cette année, le grand banquet du 10 décembre à l'Hôtel de ville de Stockholm s'était, lui, toujours tenu depuis 1956. Cette année-là, en protestation contre la répression soviétique de l'insurrection de Budapest, le dîner avait eu lieu en format restreint dans une salle plus petite.

Plusieurs lauréats n'ont pu se rendre à la cérémonie pour des raisons politiques.

Prix de la paix en 1935 (décerné en 1936), le pacifiste allemand Carl von Ossietzky, premier opposant politique récompensé d'un Nobel, est détenu dans un camp de concentration nazi. Il mourra deux ans plus tard sans avoir pu se rendre à Oslo.

En 1991, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi est elle aussi détenue et sera représentée à la cérémonie par ses deux fils. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle recevra son prix en personne dans la capitale norvégienne.

Emprisonné dans son pays, le militant chinois des droits de l'Homme Liu Xiaobo, aujourd'hui décédé, ne pourra pas non plus recevoir son prix en 2010.

Côté littérature, Alexandre Soljenitsyne renonce à venir chercher son prix 1970 à Stockholm, de peur de ne pouvoir revenir en URSS. Il parvient toutefois à faire parvenir son discours de remerciement en Occident, via un correspondant suédois à Moscou. Banni d'Union soviétique, Soljenitsyne recevra finalement son prix en 1974.

Scénario similaire pour Lech Walesa, Nobel de la paix en 1983, qui redoute de ne pouvoir rentrer en Pologne et laisse à son épouse le soin de recevoir la récompense.

PRIX REFUSES

Plusieurs lauréats ont refusé les lauriers, dont deux de leur propre initiative.

En 1958, l'écrivain russe Boris Pasternak, l'auteur du "Docteur Jivago", accepte dans un premier temps la distinction, avant d'être forcé par les autorités soviétiques d'y renoncer.

En 1964, l'écrivain français Jean-Paul Sartre refuse le prix, expliquant vouloir rester libre alors que le Nobel l'aurait mis "sur un piédestal".

En 1973, le négociateur nord-vietnamien Le Duc Tho, co-lauréat d'un Nobel de la paix très controversé avec l'Américain Henry Kissinger, refuse également, arguant que la trêve négociée pour mettre fin à la guerre du Vietnam n'est pas respectée. Quant à Kissinger, il n'ose pas se rendre à Oslo, de peur de manifestations, et s'y fait remplacer par l'ambassadeur américain.

Dans les années 1930, trois scientifiques allemands sont distingués: Richard Kuhn (1938) et Adolf Butenandt (1939) en chimie, Gerhard Domagt (1939) en médecine. Mais Hitler --enragé par le prix attribué à von Ossietzky-- ayant interdit à tout Allemand de recevoir un Nobel, ils sont forcés de décliner. Ils recevront leur Nobel après la guerre.