Guillermo del Toro va réaliser un remake de Pinocchio pour Netflix

Guillermo del Toro va écrire, produire et réaliser pour la plateforme Netflix un remake du dessin animé Pinocchio, sous forme d'une "comédie musicale" mettant en scène des marionnettes, a annoncé Netflix lundi.

L'adaptation du célèbre conte pour enfants, popularisé par Disney en 1940, sera la première oeuvre d'animation que Guillermo del Toro, dont "La Forme de l'eau" a reçu quatre Oscars cette année, signera en tant que réalisateur.

Pour l'aider dans sa tâche, le cinéaste mexicain s'est notamment adjoint les services de la Jim Henson Company, la société fondée par le père des marionnettes du Muppet Show et de Rue Sésame.

"Aucune forme d'art n'a davantage influencé ma vie et mon travail que l'animation, et Pinocchio est le personnage avec lequel je me sens le plus étroitement lié", assure Guillermo del Toro dans le communiqué de Netflix.

"Dans notre histoire, Pinocchio est une âme innocente, délaissée par son père, qui se perd dans un monde qu'il ne peut appréhender. Il se retrouve embarqué dans un voyage extraordinaire qui lui laissera une compréhension très nette de son père et du monde réel. J'ai toujours voulu faire ce film, d'aussi loin que je me souvienne", explique-t-il.

Guillermo del Toro a choisi de replacer l'histoire dans l'Italie des années 1930, une période marquée par l'emprise du fascisme et la dictature de Mussolini.

S'il s'agira du premier film d'animation réalisé par del Toro, celui-ci a déjà l'habitude de ce genre cinématographique puisqu'il a notamment produit pour les studios DreamWorks "Le Chat potté" ou "Kung Fu Panda 3", et a créé récemment pour Netflix la série "Chasseurs de Trolls". La suite de cette trilogie, "3Below", devrait être disponible à partir du 21 décembre sur la plateforme.