Hachette Livre licencie Isabelle Saporta à la tête de Fayard

Le numéro un français de l'édition Hachette Livre a annoncé mardi avoir procédé au licenciement d'Isabelle Saporta, qui était à la tête des Editions Fayard, en raison de "différends stratégiques".

"Hachette Livre regrette les différends stratégiques qui l'ont amené à mettre un terme aux fonctions d'Isabelle Saporta comme PDG des Editions Fayard", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La procédure de licenciement avait été lancée en mars à cause du refus de Mme Saporta de céder la marque Fayard à une autre maison de Hachette (groupe Vivendi), Mazarine.

Or, en février, Hachette Livre avait annoncé le recrutement comme directrice générale de Mazarine de Lise Boëll, l'éditrice derrière les succès de librairie de l'ancien candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle, Eric Zemmour.

Mme Saporta, 48 ans, souhaitait que le nom de Fayard n'apparaisse en aucun cas sur les livres édités par Mme Boëll, avec qui ses désaccords politiques sont de notoriété publique.

D'après des sources internes à Fayard, Hachette Livre ne lui avait laissé que deux choix: signer l'accord pour laisser Mazarine exploiter la marque Fayard ou être licenciée.

Mme Saporta elle-même était arrivée à la tête de cette maison en juin 2022 au terme d'une crise déclenchée par le départ de l'ancienne patronne, Sophie de Closets, dans un climat de défiance et de dénonciation de pressions politiques.

Citée dans le communiqué de Hachette, Mme Saporta "remercie chaleureusement les auteurs et ses équipes de l'extraordinaire travail accompli ensemble" chez Fayard et estime "avoir fait progresser cette maison en s'appuyant sur son héritage patrimonial, culturel et moral".

Hachette Livre est passé fin 2023 sous le contrôle de Vivendi, groupe du milliardaire Vincent Bolloré, accusé par de nombreux rivaux de vouloir se servir de ses maisons d'édition pour promouvoir un projet politique très à droite.

M. Bolloré, qui s'en défend, expliquait en mars aux députés: "Je n'ai aucun projet idéologique, je suis tout doux et débonnaire".