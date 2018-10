"Halloween": 40 ans après, Jamie Lee Curtis tombe enfin le masque

Cachez-vous, le tueur aux couteaux est de retour: Michael Myers, une des incarnations du mal absolu au cinéma depuis le premier "Halloween" de 1978, revient 40 ans après hanter Jamie Lee Curtis dans une suite horrifique efficace à l'accent féministe.

"On n'échappe pas à son destin" est-il écrit en accroche de l'affiche du film de David Gordon Green, qui était jusqu'ici plutôt connu pour ses comédies, comme "Pineapple Express" avec James Franco ou la série "Kenny Powers" avec Danny McBride.

Ce slogan éculé prend ici doublement son sens puisqu'il concerne autant l'héroïne Laurie Strode, survivante du volet originel réalisé par le maître John Carpenter (consultant, producteur et musicien du film cette fois), que son interprète Jamie Lee Curtis, dont ce fut le tout premier rôle.

La fille de Tony Curtis est en effet devenue à 19 ans une des plus célèbres "scream queens" du 7e art, marchant dans les pas de sa mère Janet Leigh, qui fit face aussi à un tueur au couteau dans "Psychose", le chef d'oeuvre d'Alfred Hitchcock (1960).

Quarante plus tard, l'actrice, revue en femme forte chez Kathryn Bigelow ("Blue Steel") et James Cameron ("True Lies"), rendosse son tout premier rôle dans une suite directe faisant fi des neuf précédents épisodes ou "reboot" de la saga.

Ce choix artistique interroge sur la difficulté pour une star de sortir d'un rôle iconique, malgré quelques réussites en ce qui concerne Jamie Lee Curtis, également remarquable dans "Un poisson nommé Wanda" (1988) ou "Le tailleur de Panama" (2001).

Mais à l'instar de Sylvester Stallone qui a su redonner de l'épaisseur à Rocky Balboa dans le récent "Creed" où la filiation était un thème fort, il a été proposé à Curtis une approche dans la même lignée pour "Halloween".

Si le traumatisme et la paranoïa n'ont jamais quitté Laurie Strode, elle a fini par devenir une sorte de guerrière surarmée, recluse, persuadée que "le tueur de la nuit des masques" reviendra un jour. Au point de susciter embarras et inquiétude chez sa fille et sa petite-fille... jusqu'à ce Michael Myers réapparaisse.

Interné depuis 40 ans, celui-ci profite d'un accident pour sortir de sa retraite forcée et enchaîne les meurtres à un rythme quasi-industriel, jusqu'à l'affrontement final, dans la même maison où, 40 ans plus tôt, la jeune Laurie réchappa d'un rien au pire.

Cette fois, la différence c'est qu'elle ne sera plus seule pour tenter d'en finir avec cet agresseur psychopathe. Un tournant féministe opportun à l'époque de #Me too.

"Les femmes essayent de reprendre, sous plein de formes, le cours de leurs vies après avoir été abusées par des hommes. +Halloween+ est un exemple parmi d'autres", a-t-elle étayé dans le magazine People.