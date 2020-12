Handicap: l'offre de livres progresse mais reste insuffisante

L'offre de livres adaptés aux publics handicapés pour la lecture a progressé avec la diffusion de livres électroniques mais reste insuffisante, montre une étude du régulateur du droit d'auteur sur internet (Hadopi) publiée vendredi.

"Aujourd'hui l'offre disponible de livres en format adapté (...) demeure insuffisante", écrit la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Dans cette offre, on retrouve principalement le livre audio, adapté aussi bien aux non-voyants et malvoyants, soit 1,1 million de personnes en France, qu'aux lecteurs atteints de "troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage", dits "troubles dys", qui sont plusieurs millions.

Les livres numériques en braille conviennent seulement à une faible partie (15%) des non-voyants, et les livres "en caractères ou en police adaptés" aux lecteurs à "troubles dys" (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie).

L'offre commerciale de livres audio est "en développement", avec un catalogue de plus en plus large. Mais certains segments restent très pauvres, constate l'Hadopi dans ce rapport sur "L'amélioration de l'offre de livres numériques accessibles aux personnes atteintes d'un handicap".

"C'est en particulier le cas pour les ouvrages moins répandus tels que les livres techniques ou académiques (...) La difficulté à trouver les ouvrages scolaires, universitaires ou professionnels peut s'avérer particulièrement pénalisante pour ces publics", déplore la Haute autorité.

De même, alors que le rayon littérature est de mieux en mieux fourni, celui des documents et des livres d'actualité les plus périssables l'est beaucoup moins.

Le handicap offre légalement une exception au droit d'auteur. Celle-ci "permet la mise à disposition des ouvrages aux publics handicapés, via des organismes habilités par le ministère de la Culture. Toutefois, les moyens et ressources dont disposent ces organismes sont souvent limités", constate l'Hadopi.

La Haute Autorité recommande de poursuivre les efforts pour imposer au secteur de l'édition des normes informatiques communes dans l'élaboration des livres numériques. Elles doivent permettre la lecture de livres moins demandés par des "voix de synthèse" de plus en plus sophistiquées.