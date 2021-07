Handicap visuel: l'offre de livres jeunesse s'étoffe

L'offre de livres adaptées aux lecteurs souffrant d'un handicap visuel, peu fournie pour la jeunesse, va s'étoffer avec le lancement d'une collection dédiée par l'éditeur Voir de près, a annoncé ce dernier jeudi.

En ouvrant une librairie spécialisée dans les livres à grands caractères à Paris janvier, cet éditeur s'est aperçu que les clients venus pour des enfants et adolescents trouvaient rarement leur compte.

Pour les moins de 12 ans en particulier, "l'offre est aujourd'hui très réduite. Afin de répondre au mieux à cette demande, la nécessité de créer un programme éditorial jeunesse accessible et pérenne s'est imposée", a indiqué Voir de près dans un communiqué.

"Dès septembre 2021, une centaine de titres sera disponible dans le premier numéro du catalogue jeunesse des éditions Voir de près et dans les rayons de la Librairie des grands caractères", a ajouté cette maison d'édition.

Elle annonce par exemple une sélection et une intégrale des Fables de La Fontaine, ou "Le Renard et la Couronne" de Yann Fastier, roman sur une orpheline qui parcourt l'Europe.

Des concurrents sont déjà présents sur ce créneau, mais avec là aussi une gamme réduite. Les éditions de la Loupe, entre autres, publient des romans d'Anne Pietri ou "Le Royaume de Kensuké" de Michael Morpurgo.

Les livres adaptés au handicap visuel doivent répondre à des critères précis pour assurer le confort de lecture, outre la taille des caractères: simplicité de la police, espacement entre les lignes, papier opaque aux teintes douces, encre noire. Ils sont donc généralement plus chers à fabriquer, et plus volumineux.

Selon la Fédération des aveugles de France, près d'un million de personnes en France sont "malvoyants moyens", sur un total de 1,7 million "atteintes d'un trouble de la vision".