Haute couture: un hiver confortable et glamour chez Chanel

Chanel a présenté mardi au Grand Palais une collection haute couture glamour et discrète, la dernière imaginée par son studio de création interne avant les premiers pas très attendus du nouveau directeur artistique Matthieu Blazy.

Pour la saison automne-hiver 2025-2026, la maison française revisite les classiques de l'hiver et réinterprète une nouvelle fois l'emblématique tweed qui prend cette fois des allures de tricot dans des robes plus ou moins longues, des manteaux longs et des tailleurs jupes et pantalons aux silhouettes taille basse, habillés de sequins, plumes et autres perles.

Des robes et jupes plus légères, de soie ou de voile et le plus souvent volantées, s'invitent également dans ce nouveau dressing qui joue avec les superpositions, avec des jupes longues ouvertes sur des plus courtes ou encore de larges ceintures à poches. Le tout se déclinant en noir, beige et blanc et assorti avec des cuissardes à bouts ronds.

Ce nouveau vestiaire était présenté non pas sous la nef du Grand Palais comme c'est le cas habituellement, cette dernière accueillant l'installation monumentale du Brésilien Ernesto Neto, mais dans le Salon d'Honneur décoré avec de larges tentures drapées et de confortables canapés beiges à la manière des salons haute couture du 31 rue Cambon.

Parmi les invités, figuraient les actrices Marion Cotillard, Carole Bouquet, ainsi que les reines de la pop Lorde et Gracie Abrams.

La prochaine collection, présentée en octobre lors de la Fashion Week féminine de Paris, sera signée Matthieu Blazy, nommé en décembre, six mois après le brusque départ de Virginie Viard.

Ancien directeur artistique de Bottega Veneta, le discret et très respecté Franco-Belge aura la lourde tâche de tourner la page Karl Lagerfeld, qui a régné sur la maison pendant plus de trois décennies jusqu'à son décès en 2019, laissant la main à son bras droit Virginie Viard.