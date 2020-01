Hommage aux maîtres français de l'horreur au festival du film fantastique de Gérardmer

La 27e édition du festival international du film fantastique de Gérardmer (Vosges), qui s'ouvre mercredi, propose aux spectateurs de plonger "dans les griffes du cinéma français" avec une grande rétrospective en présence de cinéastes du genre.

"Le cinéma français est marqué au fer rouge du fantastique dès sa naissance, hanté par une double gestation qui enfantera deux traditions, réaliste et onirique, incarnées d'un côté par les frères Lumière et de l'autre par Georges Méliès", rappellent les organisateurs.

Dix-sept longs métrages, réalisés entre 1995 comme "La cité des enfants perdus" de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, et 2019 avec "Yves", de Benoît Forgeard, seront projetés jusqu'à dimanche.

Une soirée hommage sera organisée samedi en présence de réalisateurs, qui participeront dans la journée à une rencontre sur le thème "Fantastique français en quête de l'imaginal".

Le jury sera présidé par l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, figure du mouvement #Metoo ayant dénoncé les agressions sexuelles du producteur américain Harvey Weinstein.

Avec les réalisatrices Alice Winocour et Arielle Dombasle, le comédien Niels Schneider, les musiciens Jean-Benoît Dunckel et Flavien Berger, le réalisateur Christophe Gans, et Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française, elle devra départager dix longs métrages.

Parmi les films en compétition, la moitié sont des premiers films, dont l'américain "Snatchers", de Stephen Cedars et Benji Kleiman, projeté en ouverture de la 27e édition mercredi soir.

Des soirées thématiques rythmeront le festival avec notamment "La nuit Hammer" qui revient, avec la projection en version restaurée de trois films, fabriqués dans le studio britannique Hammers films, célèbre pour sa production gothique prolifique à partir de 1957.

Au total, cinquante films sont programmés jusqu'à dimanche.

Le film "Warning: do not play" du sud-coréen Kim Jin-won sera projeté hors compétition en clôture. Il raconte l'histoire d'une réalisatrice à la recherche du sujet de son premier film d'horreur dans une mise en abyme entre réalité et fiction.

Le palmarès est attendu dimanche soir.

Successeur du festival d'Avoriaz, le festival international du film fantastique de Gérardmer s'est installé dans la station de ski vosgienne en 1994. Il est depuis devenu la plus grande manifestation de cinéma fantastique en Europe.

L'an dernier, "Puppet Master: The Littlest Reich", des Américains Sonny Laguna et Tommy Wiklund, avait remporté le grand prix du jury.