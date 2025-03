Hommage à David Lynch et série d'époque, coup d'envoi de Séries Mania à Lille

Plus grand événement du genre en Europe, le festival international Séries Mania s'est ouvert vendredi soir à Lille (nord de la France) par un hommage à David Lynch et une plongée dans la gastronomie française sous Napoléon avec la série "Carême".

Avant de passer à table, de nombreuses personnalités ont défilé sur le tapis violet, dont l'actrice Mélanie Doutey, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, présidente du jury formats courts, ou encore le réalisateur Costa-Gavras, accompagné du journaliste Edwy Plenel, qui lui a consacré une série documentaire.

Retransmise sur Culturebox, la cérémonie d'ouverture présentée par Daphné Burki a démarré par une prestation onirique en hommage au réalisateur de "Twin Peaks", David Lynch, décédé en janvier, sur la musique culte d'Angelo Badalamenti.

La maîtresse de cérémonie a ensuite appelé à "suivre et célébrer la libération de la parole grâce à la commission d'enquête" parlementaire sur les violences dans le cinéma et l'audiovisuel, sous les applaudissements du public.

Puis la série française "Carême" (Apple TV+), consacrée au chef pâtissier de Talleyrand, a inauguré le bal des projections inédites, en présence du réalisateur Martin Bourboulon ("Les Trois Mousquetaires"), des acteurs Benjamin Voisin, Lyna Khoudri et Jérémie Renier, et du producteur Dominique Farrugia.

Au menu, "un peu de nourriture, un peu d'histoire, et un peu de sexe aussi", a résumé sur scène la productrice Vanessa Van Zuylen.

Pendant une semaine, les sériephiles pourront découvrir près de 50 productions issues d'une vingtaine de pays, tout en assistant à de nombreuses rencontres et animations.

Signe de l'engouement du public, "on a fait sauter nos serveurs internet", s'est réjouie la directrice générale du festival, Laurence Herszberg.

Parmi les rendez-vous déjà plébiscités figurent l'avant-première d'"Astérix et Obélix: le combat des chefs", série animée très attendue d'Alain Chabat, et la masterclass du comédien Jonathan Cohen ("La flamme"), prévues ce week-end.

Côté stars internationales, les actrices américaines Christina Hendricks ("Mad Men") et Amanda Seyfried ("The Dropout") sont également attendues.

Pour la clôture, l'habituée Audrey Fleurot lèvera le voile sur l'ultime saison de "HPI", tournée dans les Hauts-de-France, où s'est installé Séries Mania en 2018, après huit éditions parisiennes.

Parmi les conférences programmées, l'ex-président socialiste François Hollande se penchera dimanche sur la représentation de son ancienne fonction dans les séries.

Le jury de la compétition internationale est présidé par l'actrice américaine Pamela Adlon ("Better things"), entourée notamment de la comédienne Karin Viard et du compositeur de la musique des JO de Paris, Victor Le Masne.

Il devra départager neuf oeuvres, la plupart dans une veine géopolitique, dont "Mussolini : Son of the century" et "Kaboul".

Six séries sont par ailleurs en lice dans la compétition française.

Séries Mania a accueilli près de 100.000 visiteurs en 2024.